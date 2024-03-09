Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

Украинский певец Виталий Козловский признался, что снова сменил место службы - и сейчас служит в составе оркестра Министерства обороны.

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Виталий Козловский сейчас служит в оркестре Минобороны / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский певец Виталий Козловский cейчас выходит в наряды в составе Национального президентского оркестра Минобороны Украины. О своей нынешней службе он рассказал в интервью ЖВЛ в эфире "Сніданку с 1+1".

"Я сначала был в Национальной гвардии, потом меня перевели в ВСУ. Сейчас я нахожусь в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины. И очень хотелось бы сказать, что я там сейчас пою, что я солист или музыкант. Нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом дальше", – рассказал Козловский.

Козловский рассказал, что передовой он однажды попал под артиллерийский обстрел (а некоторые вражеские снаряды разрывались в 7 метрах от его позиции).

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"Мы попали под артиллерийский обстрел. Я также был среди артиллерии. Нас орки мочили два с половиной часа с двух позиций. Снаряды прилетали в 7 метрах от нашего блиндажа. Это чудо, что мы выжили", – рассказал певец-воин.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, что женился. И, несмотря на то, что своих намерениях он говорил уже давно, но свадьба оказалась сюрпризом даже для семей молодоженов, которым сообщили радостную новость уже постфактум.

Ранее молодая украинская актриса, звезда сериала "Никто не идеален" Татьяна Злова, рассекретила роман с певцом Богданом Буйлуком - бывшим подопечным Насти Каменских.

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