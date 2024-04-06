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Козловский без футболки показал новорожденного малыша

Алена Кюпели
6 апреля 2024, 12:40
Артист показал новорожденного сына и назвал интересное имя малыша.
Виталий Козловский стал папой и показал малыша
Виталий Козловский стал папой и показал малыша / Коллаж Главред, фото Instagram/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский, который на днях стал отцом, показался со своим новорожденным сыном и женой.

На своей странице в Instagram, Козловский показал фото с женой, а также рассказал о том, как прошли роды. По словам певца, он колебался стоит ли идти на роды с женой.

"Честно – я колебался, стоит ли присутствовать. Но сейчас решение быть вместе в такой момент считаю правильным! И всех, кто стоит перед таким выбором и сомневается, хочу убедить – не сомневайтесь! Я своими глазами видел, как на свет появляется мой сынишка. Я первым взял его на руки, перерезал пуповину. Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого", - рассказывает певец.

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По его словам, это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще больше, а отношения и уважение друг к другу еще крепче.

"Я никогда не забуду первые ощущения, когда я проснулся: на миг показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малыша и окончательно осознаю – это не сон! Мы стали родителями!" - добавляет артист.

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

К слову, малышу дали редкое имя - Оскар. Теперь у молодых родителей начнется совершенно новая жизнь.

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