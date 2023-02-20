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Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хуже

20 февраля 2023, 13:26
Российскому фигуристу и когда-то чемпиону стало хуже. Теперь поражен его мозг.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Соцсети

Российскому фигуристу, который поддержал военное вторжение России в Украину Роману Костомарову, стало хуже.

По информации российского Телеграмм-канала Shot, у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое.

"По нашим данным, поражение лёгких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения", - пишет СМИ.

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Журналисты издания также сообщили, что новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отёком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Сообщается также, что врачи стараются сделать все, что они могут.

Напомним, ранее стало известно о том, что у российского фигуриста-путиниста, который поддержал военное нападение России на Украину Романа Костомарова, нарастает поражение левого легкого.

Кроме того, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

"Как нам стало известно, после того как пневмония начала крохотными шагами отступать от спортсмена, врачи вновь зафиксировали у Романа отрицательную динамику. У него нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает только нижняя доля. Правое лёгкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лёгочной ткани", - сообщил канал.

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