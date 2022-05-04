Кошевой рассказал, о чем общался с Зеленским на Банковой и в каком состоянии президент

Кошевой и Зеленский / скриншот

Актер 95 квартала Евгений Кошевой признался, что старается поддерживать связь со своим другом, бывшим начальником и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как рассказал Кошевой, он во время войны проведывал главу государства в его офисе на Банковой. По словам артиста, там все "четко работают на то, чтобы победа была как можно скорее".

В интервью для программы ЖВЛ юморист признался, что Зеленский "менеджер страны", который продолжает решать не только неотложные проблемы, но и те, что стали предпосылками полномасштабной войны.

"Мы общаемся конечно. Мы списываемся. Приходили к нему разочек. Общались с ним. Все нормально. Там все четко. Голова на месте, все четко работают на то, чтобы победа была как можно скорее. Но они видят, что орки как множатся... Но ВСУ и Нацгвардия дают им про*раться... Без этих ребят ничего не было бы", – прокомментировал актер.

Кошевой ответил на интересующий многих вопрос: "Удается ли президенту хоть иногда поспать?".

"Я у него спрашивал: "Ты спишь?" Он говорит: "Конечно сплю". Просто зная Владимира Александровича еще с актерской карьеры, мы почти 20 лет знакомы, он и в мирную жизнь, когда мы работали, спал 4-5 часов. Поэтому, думаю сейчас для него 20 минут, как Штирлец, и все. Главное, чтоб ел и был в шапке. И в бронике", – рассказал Евгений.

Артист добавил, что Владимир Зеленский с 2014 года помогал украинским воинам, ездил на восток страны, поддерживал защитников, однако делал это не напоказ.

"Ко всему привыкаешь. К сожалению, и к плохому тоже. Но там сейчас сидит менеджер страны, которая сейчас находится в ситуации полномасштабного вторжения и 8 лет воюет с "рашкой". Он решает какие-то проблемы, которые до этого не были решены. Не знаю, можно так говорить или нет, но когда он пришел в президентство, там было очень много всего... Мы с 2014 года ездили на фронт, поддерживали ребят, отправляли деньги", – поделился Кошевой.

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