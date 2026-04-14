Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Певица решила показать свой пасхальный образ.

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, решила развеять слухи о своем плачевном состоянии здоровья. Примадонна поделилась в Instagram свежим фото с празднования Пасхи.

Артистка сфотографировалась с символом праздника за рубежом — милым белым зайчиком. Несмотря на возраст, Пугачева не стала себе отказывать в смелом образе. Певица предстала перед поклонниками в наряде, состоящем из блестящего лонгслива и короткой фатиновой юбки, которая не скрывала ее стройные ноги. Образ Примадонна дополнила серебристым поясом и туфельками на невысоком каблуке.

Певица решила напомнить всем, что свет и добро пасхального дня необходимо сохранять в своей душе всегда.

"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался", — подписала снимок Алла Пугачева.

Мнения поклонников разделились — кто-то восторгается смелостью и внешним видом артистки, а некоторые посчитали такой образ слишком детским для знаменитости.

"Пусть в вашей семье и доме всегда будет много света"

"Кто эта молодая, красивая девушка рядом с зайчиком?"

"Как называется болезнь у бабушек, которые в своем преклонном возрасте начинают одеваться как маленькие девочки?"

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

