Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Кристина Трохимчук
14 апреля 2026, 05:55
Певица решила показать свой пасхальный образ.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, скрин из видео

  Алла Пугачева отпраздновала Пасху
  Как сейчас выглядит Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, решила развеять слухи о своем плачевном состоянии здоровья. Примадонна поделилась в Instagram свежим фото с празднования Пасхи.

Артистка сфотографировалась с символом праздника за рубежом — милым белым зайчиком. Несмотря на возраст, Пугачева не стала себе отказывать в смелом образе. Певица предстала перед поклонниками в наряде, состоящем из блестящего лонгслива и короткой фатиновой юбки, которая не скрывала ее стройные ноги. Образ Примадонна дополнила серебристым поясом и туфельками на невысоком каблуке.

Как выглядела Алла Пугачева на Пасху
Как выглядела Алла Пугачева на Пасху / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Певица решила напомнить всем, что свет и добро пасхального дня необходимо сохранять в своей душе всегда.

"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался", — подписала снимок Алла Пугачева.

Мнения поклонников разделились — кто-то восторгается смелостью и внешним видом артистки, а некоторые посчитали такой образ слишком детским для знаменитости.

Алла Пугачева свежее фото
Алла Пугачева вблизи - свежее фото / фото: instagram.com, elina_7708

"Пусть в вашей семье и доме всегда будет много света"

"Кто эта молодая, красивая девушка рядом с зайчиком?"

"Как называется болезнь у бабушек, которые в своем преклонном возрасте начинают одеваться как маленькие девочки?"

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что суд в РФ вынес приговор Артему Чекалину, бывшему мужу блогера и телеведущей Лерчек. По данным российских медиа, он получил тюремный срок за незаконный вывод из страны суммы, превышающей 250 миллионов рублей.

Также олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева пережила тяжелую утрату — ушла из жизни ее мать, Людмила Петриченко. Семья титулованной гимнастки не сообщает подробностей о причинах смерти близкого человека чемпионки, но сообщила о месте прощания с ней.

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

