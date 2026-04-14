Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, решила развеять слухи о своем плачевном состоянии здоровья. Примадонна поделилась в Instagram свежим фото с празднования Пасхи.
Артистка сфотографировалась с символом праздника за рубежом — милым белым зайчиком. Несмотря на возраст, Пугачева не стала себе отказывать в смелом образе. Певица предстала перед поклонниками в наряде, состоящем из блестящего лонгслива и короткой фатиновой юбки, которая не скрывала ее стройные ноги. Образ Примадонна дополнила серебристым поясом и туфельками на невысоком каблуке.
Певица решила напомнить всем, что свет и добро пасхального дня необходимо сохранять в своей душе всегда.
"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался", — подписала снимок Алла Пугачева.
Мнения поклонников разделились — кто-то восторгается смелостью и внешним видом артистки, а некоторые посчитали такой образ слишком детским для знаменитости.
"Пусть в вашей семье и доме всегда будет много света"
"Кто эта молодая, красивая девушка рядом с зайчиком?"
"Как называется болезнь у бабушек, которые в своем преклонном возрасте начинают одеваться как маленькие девочки?"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ранее Главред сообщал, что суд в РФ вынес приговор Артему Чекалину, бывшему мужу блогера и телеведущей Лерчек. По данным российских медиа, он получил тюремный срок за незаконный вывод из страны суммы, превышающей 250 миллионов рублей.
Также олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева пережила тяжелую утрату — ушла из жизни ее мать, Людмила Петриченко. Семья титулованной гимнастки не сообщает подробностей о причинах смерти близкого человека чемпионки, но сообщила о месте прощания с ней.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
