"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

В семье известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой случилось горе. Скончалась мама спортсменки, Людмила Петриченко. Об этом в Facebook сообщила Анна Пынзенык, представительница украинской диаспоры в США.
Оказалось, что мама олимпийской чемпионки скончалась еще 11 апреля. Людмилу описывают как глубоко семейного человека, который проявлял к окружающим только любовь, тепло и заботу. Причину смерти Петриченко не раскрывают.
"С глубокой печалью, болью в сердце и христианской скорбью сообщаем, что 11 апреля 2026 года отошла в вечность любящая мама, заботливая бабушка, дорогой родной человек, невероятно добрый, искренний и светлый душой - Людмила Петриченко (мама нашей любимой Лилии Подкопаевой). Ее земной путь был полон любви, доброты, жертвенности и заботы о ближних. Она оставила светлый след в сердцах всех, кто имел благословение ее знать, любить и быть рядом", — написала Анна Пынзенык.
Похороны Людмилы Петриченко состоятся в пятницу, 17 апреля. Мать украинской спортсменки похоронят на Арлингтонском кладбище в штате Джорджия, США.
"Разделяем с семьей невыразимую боль утраты и возносим искренние молитвы к милосердному Господу, чтобы принял душу новопреставленной рабы Божьей Людмилы в Свое Небесное Царство, где нет ни боли, ни печали, ни вздоха, но жизни бесконечной. Светлое, доброе и незабываемое воспоминание о Людмиле навсегда будет жить в наших сердцах и молитвах. Просим всех о молитве за упокой ее души", — сообщила Анна Пынзенык.
Ранее Главред сообщила, Олег Винник, который сейчас находится в Германии, резко отреагировал на внимание СМИ к своей персоне. Артист записал обращение на русском языке, где начал угрожать журналистам судом за публикацию недостоверной информации о нем.
Также популярный украинский актер Тарас Цимбалюк стал участником аварии на территории одного из столичных жилых комплексов. В сети распространились кадры, на которых человек, внешне напоминающий артиста, ведет диалог с сотрудниками патрульной полиции.
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
