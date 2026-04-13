"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

Известная спортсменка потеряла близкого человека.

https://stars.glavred.info/neopisuemaya-bol-utraty-u-lilii-podkopaevoy-sluchilos-gore-10756361.html Ссылка скопирована

У Лилии Подкопаевой умерла мама / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Скончалась мама Лилии Подкопаевой

Что известно о ее кончине

В семье известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой случилось горе. Скончалась мама спортсменки, Людмила Петриченко. Об этом в Facebook сообщила Анна Пынзенык, представительница украинской диаспоры в США.

Оказалось, что мама олимпийской чемпионки скончалась еще 11 апреля. Людмилу описывают как глубоко семейного человека, который проявлял к окружающим только любовь, тепло и заботу. Причину смерти Петриченко не раскрывают.

видео дня

Людмила Петриченко - мама Лилии Подкопаевой / фото: facebook.com, Анна Пынзенык

"С глубокой печалью, болью в сердце и христианской скорбью сообщаем, что 11 апреля 2026 года отошла в вечность любящая мама, заботливая бабушка, дорогой родной человек, невероятно добрый, искренний и светлый душой - Людмила Петриченко (мама нашей любимой Лилии Подкопаевой). Ее земной путь был полон любви, доброты, жертвенности и заботы о ближних. Она оставила светлый след в сердцах всех, кто имел благословение ее знать, любить и быть рядом", — написала Анна Пынзенык.

Похороны Людмилы Петриченко состоятся в пятницу, 17 апреля. Мать украинской спортсменки похоронят на Арлингтонском кладбище в штате Джорджия, США.

Где похоронят маму Лилии Подкопаевой / фото: facebook.com, Анна Пынзенык

"Разделяем с семьей невыразимую боль утраты и возносим искренние молитвы к милосердному Господу, чтобы принял душу новопреставленной рабы Божьей Людмилы в Свое Небесное Царство, где нет ни боли, ни печали, ни вздоха, но жизни бесконечной. Светлое, доброе и незабываемое воспоминание о Людмиле навсегда будет жить в наших сердцах и молитвах. Просим всех о молитве за упокой ее души", — сообщила Анна Пынзенык.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред