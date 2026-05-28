Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

Константин Темляк впервые вышел на связь после скандала с обвинениями в домашнем насилии.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-akter-pokazalsya-na-fronte-posle-gromkogo-skandala-detali-10768598.html Ссылка скопирована

Константин Темляк вышел на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostiatemliak

Кратко:

Константин Темляк опубликовал несколько стихотворений

В стихотворениях затрагиваются темы войны и сложных отношений

Украинский актер и военнослужащий Константин Темляк впервые за долгое время появился в соцсетях после резонансного скандала, связанного с обвинениями в домашнем насилии со стороны бывшей девушки.

Как сообщает Oboz.ua, ссылаясь на закрытый Instagram-аккаунт актера, Темляк опубликовал несколько стихотворений, а также короткое видео, снятое на фронте. На кадрах актер показал свое лицо, не делая никаких публичных заявлений.

видео дня

Отмечается, что новые публикации появились после продолжительного молчания на фоне общественного резонанса вокруг его имени.

Кроме того, пользователи сети предположили, что один из стихов может быть своеобразной реакцией на недавнее видео бывшей супруги актера - Анастасии Нестеренко. Ранее актриса опубликовала ролик, в котором исполнила песню "Поламана любов" вместе с музыкантом MULENKO.

В опубликованном Темляком стихотворении затрагиваются темы войны, сложных отношений и одиночества, что вызвало активное обсуждение среди подписчиков.

Одно из стихотворений Темляка

Одно из стихотворений Темляка

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала поклонникам о непростом эмоциональном и физическом состоянии, с которым сейчас пытается справиться.

Ранее также стало известно о том, что в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Константин Темляк Константин Темляк - украинский актер театра и кино, а также военнослужащий ВСУ. Родился 6 июля 1993 года на Черниговщине. Работал актером Киевского академического драматического театра на Подоле. Известен по главным ролям в украинских фильмах, включая "Дом "Слово". Бесконечный роман" и историческую драму "БожеВільні". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины, служил в батальоне беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Ахиллес". В 2025 году имя актера оказалось в центре крупного публичного скандала. Бывшая девушка Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, публично обвинила его в систематическом домашнем насилии и абьюзе. Правоохранительные органы официально признали ее потерпевшей по этому делу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред