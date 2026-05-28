'Расклеилась': Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

Надя Дорофеева отметила, что причиной такого состояния считает истощение организма и ослабленный иммунитет.

Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

Кратко:

Надя Дорофеева переживает период апатии и нехватки энергии

Певица занимается дыхательными практиками и йогой

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала поклонникам о непростом эмоциональном и физическом состоянии, с которым сейчас пытается справиться.

В своем Telegram-канале артистка призналась, что переживает период апатии, нехватки энергии и постоянной усталости. По словам исполнительницы, ей сложно справляться с нагрузкой, а проблемы со здоровьем только усугубляют ситуацию.

"Расклеилась. Ничего не успеваю. Очень не хватает времени, плюс апатия. Для меня это редкое состояние. Я будто балансирую между необходимостью быть сильной и разрешением себе быть слабой - и уже не понимаю, как правильно", - поделилась певица.

Дорофеева отметила, что причиной такого состояния считает истощение организма и ослабленный иммунитет. Артистка призналась, что как только ей удается справиться с одной проблемой, появляется новая.

"Мой иммунитет устраивает такие пируэты, что я едва успеваю разобраться с чем-то одним, как возникает другое", - написала исполнительница.

Несмотря на сложности, певица решила поделиться с подписчиками советами, которые ей рекомендовали врачи для восстановления эмоционального состояния и энергии.

По словам артистки, специалисты посоветовали ей начинать утро с медитации, выполнять дыхательные практики по методу Вима Хофа, а также делать упражнения из йоги, в частности комплекс Сурья Намаскар.

"Сегодня впервые попробовала - для новичков довольно сложно, поэтому лучше искать видео для начинающих", - рассказала Надя.

Поклонники активно поддержали артистку в комментариях. Многие признались, что также испытывают эмоциональное выгорание и хроническую усталость, а самой певице пожелали скорейшего восстановления и внутреннего спокойствия.

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

