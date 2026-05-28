Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

Виталий Кирсанов
28 мая 2026, 18:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Надя Дорофеева отметила, что причиной такого состояния считает истощение организма и ослабленный иммунитет.
Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье
Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье / коллаж: Главред, фото: t.me/nadyadorofeevaaa

Кратко:

  • Надя Дорофеева переживает период апатии и нехватки энергии
  • Певица занимается дыхательными практиками и йогой

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала поклонникам о непростом эмоциональном и физическом состоянии, с которым сейчас пытается справиться.

В своем Telegram-канале артистка призналась, что переживает период апатии, нехватки энергии и постоянной усталости. По словам исполнительницы, ей сложно справляться с нагрузкой, а проблемы со здоровьем только усугубляют ситуацию.

видео дня

"Расклеилась. Ничего не успеваю. Очень не хватает времени, плюс апатия. Для меня это редкое состояние. Я будто балансирую между необходимостью быть сильной и разрешением себе быть слабой - и уже не понимаю, как правильно", - поделилась певица.

Дорофеева отметила, что причиной такого состояния считает истощение организма и ослабленный иммунитет. Артистка призналась, что как только ей удается справиться с одной проблемой, появляется новая.

"Мой иммунитет устраивает такие пируэты, что я едва успеваю разобраться с чем-то одним, как возникает другое", - написала исполнительница.

'Расклеилась': Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье
Фото: t.me/nadyadorofeevaaa

Несмотря на сложности, певица решила поделиться с подписчиками советами, которые ей рекомендовали врачи для восстановления эмоционального состояния и энергии.

По словам артистки, специалисты посоветовали ей начинать утро с медитации, выполнять дыхательные практики по методу Вима Хофа, а также делать упражнения из йоги, в частности комплекс Сурья Намаскар.

"Сегодня впервые попробовала - для новичков довольно сложно, поэтому лучше искать видео для начинающих", - рассказала Надя.

Поклонники активно поддержали артистку в комментариях. Многие признались, что также испытывают эмоциональное выгорание и хроническую усталость, а самой певице пожелали скорейшего восстановления и внутреннего спокойствия.

инфографика Надя Дорофеева
инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая высказалась в отношении своей бывшей подруге, а ныне предательницы Украины - певице Ани Лорак.

Ранее также стало известно о том, что в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:06Украина
В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:58Война
Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Последние новости

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором все молчат: дизайнер назвал главный колор лета 2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

Реклама
18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

Реклама
18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

Реклама
14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять