'Находился в нетрезвом состоянии': Тарас Цимбалюк попал в ДТП

Видео с мужчиной, похожим на известного актера, опубликовали в сети.

Тарас Цимбалюк ДТП

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие

На месте ДТП Тараса Цимбалюка

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк попал в дорожно-транспортное происшествие в одном из столичных ЖК. В Telegram-канале "Киев Оперативный" появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, ночью 13 апреля возле ЖК "Варшавский" произошла авария с участием трех автомобилей марок Hyundai, Mazda и Land Rover. Очевидцы сообщили, что одним из участников происшествия стал Тарас Цимбалюк, который "мог быть в нетрезвом состоянии".

Тарас Цимбалюк - ДТП / скрин из Telegram "Киев Оперативный"

На видео, которое появилось в сети, заметно, что мужчина, похожий на актера, общается с представителями патрульной полиции. По информации РБК-Украина, автомобиль, в котором находился Тарас Цимбалюк, въехал в припаркованную машину. Сам актер во время аварии находился на пассажирском сидении, поэтому на него не составили административный протокол. Участники ДТП не получили телесных повреждений.

Тарас Цимбалюк общается с полицией / скрин из видео

Ранее в своем Instagram Цимбалюк опубликовал снимки с празднования Пасхи в кругу семьи, вероятно, в родном Корсунь-Шевченковском. Позже актер подтвердил информацию про ДТП в своем Instagram и заявил, что был нетрезв, но не находился за рулем.

"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целые. Конечно, как и многие украинцы, в Пасху мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда уехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно, не употреблял... Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо никто не пострадал – и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена", - написал Тарас Цимбалюк.

Завление Тараса Цимбалюка о ДТП / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Также Тарас Цимбалюк опубликовал скриншот из галереи своего телефона, который доказывает, что он не находился за рулем автомобиля.

Тарас Цимбалюк был за рулем автомобиля / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк инфографика / Главред

Ранее Главред сообщал, что Бритни Спирс отправилась в реабилитационный центр для прохождения курса лечения от наркотической и алкогольной зависимостей. Последней каплей стало задержание певицы за вождение в нетрезвом состоянии.

Также Леся Никитюк пригласила подписчиков к своему пасхальному столу, опубликовав кадры с традиционными угощениями. Главным событием праздника для ведущей стала первая традиционная забава сына Оскара - малыш вместе со зведной мамой побился крашанками.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

