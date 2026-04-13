"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТП

Кристина Трохимчук
13 апреля 2026, 12:45
Видео с мужчиной, похожим на известного актера, опубликовали в сети.
Тарас Цимбалюк ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, скрин из видео

Вы узнаете:

  • В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие
  • На месте ДТП Тараса Цимбалюка

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк попал в дорожно-транспортное происшествие в одном из столичных ЖК. В Telegram-канале "Киев Оперативный" появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, ночью 13 апреля возле ЖК "Варшавский" произошла авария с участием трех автомобилей марок Hyundai, Mazda и Land Rover. Очевидцы сообщили, что одним из участников происшествия стал Тарас Цимбалюк, который "мог быть в нетрезвом состоянии".

Тарас Цимбалюк - ДТП
Тарас Цимбалюк - ДТП / скрин из Telegram "Киев Оперативный"

На видео, которое появилось в сети, заметно, что мужчина, похожий на актера, общается с представителями патрульной полиции. По информации РБК-Украина, автомобиль, в котором находился Тарас Цимбалюк, въехал в припаркованную машину. Сам актер во время аварии находился на пассажирском сидении, поэтому на него не составили административный протокол. Участники ДТП не получили телесных повреждений.

Тарас Цимбалюк общается с полицией
Тарас Цимбалюк общается с полицией / скрин из видео

Ранее в своем Instagram Цимбалюк опубликовал снимки с празднования Пасхи в кругу семьи, вероятно, в родном Корсунь-Шевченковском. Позже актер подтвердил информацию про ДТП в своем Instagram и заявил, что был нетрезв, но не находился за рулем.

"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целые. Конечно, как и многие украинцы, в Пасху мы проводили компанией этот день: я выпил и стал пассажиром, когда уехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно, не употреблял... Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Спасибо никто не пострадал – и это самое главное. Есть постановление полиции, где в официальных документах эта информация подтверждена", - написал Тарас Цимбалюк.

Завление Тараса Цимбалюка о ДТП
Завление Тараса Цимбалюка о ДТП / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Также Тарас Цимбалюк опубликовал скриншот из галереи своего телефона, который доказывает, что он не находился за рулем автомобиля.

Тарас Цимбалюк был за рулем автомобиля
Тарас Цимбалюк был за рулем автомобиля / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк инфографика
Тарас Цимбалюк инфографика / Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Бритни Спирс отправилась в реабилитационный центр для прохождения курса лечения от наркотической и алкогольной зависимостей. Последней каплей стало задержание певицы за вождение в нетрезвом состоянии.

Также Леся Никитюк пригласила подписчиков к своему пасхальному столу, опубликовав кадры с традиционными угощениями. Главным событием праздника для ведущей стала первая традиционная забава сына Оскара - малыш вместе со зведной мамой побился крашанками.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

12:00Аналитика
Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:50Экономика
Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

10:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Последние новости

13:38

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

13:24

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

12:58

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

12:45

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

12:15

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
12:14

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

12:00

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

11:55

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

Реклама
11:50

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:20

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

11:13

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

11:01

Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

10:58

"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

10:26

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

10:19

Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

10:02

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

09:53

Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

09:51

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Реклама
08:16

Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

08:03

Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

07:28

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

06:55

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

Реклама
20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

