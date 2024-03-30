Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи

Король и королева будут сидеть отдельно от других членов королевской семьи, стремясь минимизировать риски для здоровья по советам врачей.

https://stars.glavred.info/korolya-charlza-izolirovali-ot-ostalnyh-chlenov-korolevskoy-semi-10554233.html Ссылка скопирована

Король Чарльз оказался в изоляции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Онкобольной король Великобритании Чарльз "очень хочет" вернуться к работе, но намерен сидеть отдельно от остальной королевской семьи во время пасхальной воскресной службы.

Как сообщает Mirror, 75-летний монарх собирается привести членов королевской семьи в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в эти выходные, отменив ряд королевских обязанностей из-за онкологического заболевания.

Король предпринимает "мягкие шаги" к своему публичному возвращению и пропустит ежегодный обед с остальной частью своей семьи в пасхальное воскресенье. При этом источник Telegraph рассказал, как король и королева будут сидеть отдельно от других членов королевской семьи, стремясь минимизировать риски для здоровья по советам врачей.

видео дня

Ожидается, что Кейт, Уильям и их дети пропустят ежегодную службу, поскольку они проводят время вместе во время пасхальных каникул.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Предполагается, что принц и принцесса Уэльские и их дети проведут четырехнедельные пасхальные школьные каникулы в Анмер-холле, своем доме в поместье Сандрингем в Норфолке, прежде чем Уильям возобновит общественные обязанности с середины апреля.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Отметим, недавно король Чарльз обратился к гражданам Великобритании, в видеообращении внимание привлекли его руки и уставший вид.

А также принц Гарри привозил в Британию своих детей (Лилибет и Арчи) всего один раз на юбилей Елизаветы. Теперь же, после решения суда, король Чарльз и вовсе потерял возможность видится с внуками.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред