Короля Чарльза изолировали от остальных членов королевской семьи

Онкобольной король Великобритании Чарльз "очень хочет" вернуться к работе, но намерен сидеть отдельно от остальной королевской семьи во время пасхальной воскресной службы.
Как сообщает Mirror, 75-летний монарх собирается привести членов королевской семьи в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в эти выходные, отменив ряд королевских обязанностей из-за онкологического заболевания.
Король предпринимает "мягкие шаги" к своему публичному возвращению и пропустит ежегодный обед с остальной частью своей семьи в пасхальное воскресенье. При этом источник Telegraph рассказал, как король и королева будут сидеть отдельно от других членов королевской семьи, стремясь минимизировать риски для здоровья по советам врачей.
Ожидается, что Кейт, Уильям и их дети пропустят ежегодную службу, поскольку они проводят время вместе во время пасхальных каникул.
Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Предполагается, что принц и принцесса Уэльские и их дети проведут четырехнедельные пасхальные школьные каникулы в Анмер-холле, своем доме в поместье Сандрингем в Норфолке, прежде чем Уильям возобновит общественные обязанности с середины апреля.
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Отметим, недавно король Чарльз обратился к гражданам Великобритании, в видеообращении внимание привлекли его руки и уставший вид.
А также принц Гарри привозил в Британию своих детей (Лилибет и Арчи) всего один раз на юбилей Елизаветы. Теперь же, после решения суда, король Чарльз и вовсе потерял возможность видится с внуками.
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