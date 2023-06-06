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Королевская семья снова публично оскорбила Гарри и Меган

Алена Кюпели
6 июня 2023, 12:38 обновлено 6 июня, 12:45
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Маленькая Лилибет отпраздновала свой день рождения. Родственники остались в стороне.
Королевская семья проигнорировала день рождения Лилибет
Королевская семья проигнорировала день рождения Лилибет / Фото Главред, Коллаж: royal.uk, The Duke and Duchess of Sussex

Королевская семья в очередной раз оскорбила принца Гарри и Меган Маркл, публично проигнорировав 2-й день рождения их дочери принцессы Лилибет в воскресенье.

В отличие от прошлого года, официальные каналы королевской семьи в социальных сетях не сообщали о дне рождения Лилибет в воскресенье, пишет издание Page Six.

Королевский источник утверждает, что король Карл III и королева Камилла не поделятся официальными пожеланиями ко дню рождения маленькой Лили в социальных сетях, потому что они "не отмечают дни рождения неработающих членов королевской семьи".

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"Они, конечно, поздравляют Лилибет с днем рождения, но ни по каким каналам ничего не выйдет", — сообщил источник.

Решение Чарльза не отмечать день рождения Лилибет в социальных сетях отличается от того, как его покойная мама, королева Елизавета II, справилась с ситуацией в прошлом году.

Королева поздравила Лилибет с первым днем ​​рождения в 2022 году, всего за несколько месяцев до того, как умерла в сентябре того же года в возрасте 96 лет.

Королева тогда опубликовала короткое поздравление через свой официальный аккаунт в социальной сети. "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения!" - написала она.

Остальные члены королевской семьи последовали ее примеру: Лилибет получила публичные поздравления с днем рождения от Чарльза, принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

Между тем, такой игнор со стороны королевских родственников не помешал 38-летнему Гарри и 41-летней Маркл отпраздновать большой день дочери.

Напомним, ранее свежекоронованный Чарльз III, который официально стал новым королем Великобритании, неожиданно расчувствовался во время церемонии коронации.

Ранее также 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

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