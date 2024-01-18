Королева строго отказала Байдену в бытовой просьбе: стали известны детали инцидента

Жена американского президента вспомнила, как прошел прием у Королевы Великобритании.

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Джо Байден хотел помочь Королеве / Коллаж Главред, фото Instagram/potus, theroyalfamily

В новой книге Роберта Хардмана "Становление короля: король Карл III и современная монархия" королевский биограф побеседовал с первой леди США Джилл Байден и подробно рассказал об историческом визите президента США с супргугой к покойной Королеве Елизавете.



Как пишет New York Post, первая леди Соединенных Штатов и президент Джо Байден сели выпить чаю с британским монархом во время своего визита в США в 2021 году. К слову, это стало последней их встречей перед смертью королевы в замке Балморал 8 сентября 2022 года.

"Для Байденов самым заветным воспоминанием навсегда останется чаепитие с королевой в Виндзорском замке за год до ее смерти", — написал 59-летний Хардман в книге.

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В частности, он также поделился интересным инцидентом, который случился во время чаепития. Байден вспомнила, как президент США пытался помочь королеве во время церемонии, но королевская особа, которая всегда была примером этикета, отказалась.

"Мы поднялись в ее апартаменты. У нее был большой чайник. И Джо сказал ей: "Позвольте мне помочь". Однако королева была весьма категорична. "Нет нет нет. Сидите", — сказала она президенту. "Я буду угощать вас", - сказала она.

Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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