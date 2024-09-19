Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

52-летний артист-молчун высказался про свое состояние и первичный диагноз.

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Константин Хабенский новости - Хабенского госпитализировали в Москве с проблемами с сердцем / коллаж: Главред, фото: facebook.com/khabenskykonstantin, imdb.com

52-летний российский актер Константин Хабенский, который открыто не выражает свою позицию относительно войны в Украине, чем подтверждает свою молчаливую поддержку оккупанту, госпитализирован с острыми проблемами сердца. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Сегодня утром Хабенский якобы был доставлен в одну из столичных больниц страны-агрессора в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом "гипертония с преимущественным поражением сердца". Причиной сердечных проблем актера называют ревматическое поражение организма.

Стоит отметить, что ближайшие концерты Константина Хабенского в экстренном порядке отменены без озвучивания причины. Это связали с госпитализацией артиста.

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Меж тем сам Хабенский уже вышел на связь с прессой, и свои проблемы со здоровьем категорически отрицает. "Удачи вам в фантазиях", - с сарказмом якобы прокомментировал свой диагноз и госпитализацию актер.

Кто такой Константин Хабенский? Константин Хабенский - советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель. С 28 октября 2021 года - художественный руководитель-директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале "Убойная сила" (2000-2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов "Ночной Дозор" (2004) и "Дневной Дозор" (2005), сообщает Википедия.

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