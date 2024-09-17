"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

Российский актер Алексей Панин выразил желание вернуться на территорию страны-оккупанта. Правда, свою бывшую родину артист рассматривает исключительно в виде кормушку.
Заявление о том, что он готов приехать в рф, чтобы сняться в кино и заработать денег, якобы появилось в социальных сетях Панина. Правда, этот пост не присутствует ни на одной из страниц артиста, а цитату приводят пропагандистские СМИ.
Актеру приписывают следующие слова: "Если мне предложат хорошую роль у известного, не связанного с кремлем режиссера за приличные деньги, а не те копейки, что мне раньше платили, то я могу приехать в россию, но ненадолго. Я хочу посниматься в кино, заработать деньги и быстро уехать, чтобы не впасть в атмосферу несвободы!"
Стоит отметить, что безопасное возвращение Алексея Панина в страну-агрессора маловероятно: там артисту присвоено звание экстремиста, террориста и иностранного агента за осуждение войны в Украине и критику кремлевской власти.
Кто такой Алексей Панин?
Алексей Панин - российский актер театра, кино и сериалов ("Жмурки", "ДМБ", "Солдати"). Был объявлен в розыск, заочно осужден и признан в стране-оккупанте иностранным агентом, террористом и экстремистом за публичную критику российской власти и осуждение войны в Украине. Фигурант множества скандалов - драк, пьяных дебошей, порчи имущества и пр.
Алексей Панин - последние новости:
Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.
Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.
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