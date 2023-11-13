Константин Меладзе продает виллу в крыму за бесценок из страха - росСМИ

Страна-агрессор продолжает с завистью заглядываться на богатство, которое ей не принадлежит.

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Константин Меладзе продает виллу в оккупированном Крыму чтобы избежать "национализации" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе вкладывал деньги не только в свои творческие проекты, но и запасался недвижимостью, которую сейчас активно распродает.

Особенно его волнует судьба виллы недалеко от оккупированной Ялты. Он приобрел ее еще в 2010 году, а сейчас по слухам, которые распространяют росСМИ, старается продать. Причина - возможная "национализация" имущества и его перепродажа на незаконных торгах: правительство страны на болотах продолжает отбирать чужое с целью наживы.

Чтобы двухэтажная вилла с участком в 12 Га и бассейном не досталась оккупантам Меладзе якобы даже скинул цену на 11 миллионов денежных единиц страны-оккупанта: изначальная стоимость элитной недвижимости была 300 млн рублей (приблизительно 3278007 долларов - прим. редактора), сейчас - 289.

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Продюсер опасается лишиться доходов от виллы в коттеджном поселке "Вилла роз" и не хочет, чтобы оккупанты обогащались за его счет. Поэтому по слухам готов на торги с большими уступками.

Вилла в Крыму, которая якобы принадлежит Константину Меладзе / t.me/breakingmash

Ранее стало известно, что у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в рф. По документам, которые публикуют росСМИ, музыкальный продюсер хоть и был успешен в стране-оккупанте, от украинского гражданства не отказался.

Также VERA (Вера Брежнева) дала редкий публичный комментарий относительно ее отношений с Константином Меладзе. Она высказалась о причинах развода.

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