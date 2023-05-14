Конкурсантка Евровидения-2023 от Эстонии пела в оккупированном Крыму с Киркоровым и Басковым

Несмотря на это Алика Милова имеет сильную проукраинскую позицию.

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Alika из Эстонии выступала в Крыму после 14-го года / instagram.com/alika.milova

Участница Евровидения-2023 от Эстонии Alika (Алика Милова) заняла на конкурсе 8 место с 168 баллами от жюри и зрителей. Артистка горячо поддерживает Украину в ее противостоянии стране-агрессору, однако успела попасть в скандал.

На заре своей карьеры Алика выступала в оккупированном Крыму. На сцену певица выходила с путинистами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.

Это произошло в 2015 году, когда самой Алике было всего 12 лет. Она принимала участие в музыкальном конкурсе "Детская Новая волна", который проходил в Ялте, в детском лагере "Артек". "На открытии я пела с Николаем Басковым и девятилетней исполнительницей из Молдовы Эрикой Мустяцэ, потом была общая песня всех участников с Филиппом Киркоровым, затем мы вдвоем пели с Жасмин и в самом конце опять все вместе исполняли гимн "Новой волны", который написал организатор этого конкурса Игорь Крутой", - рассказывала Алика в интервью.

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Певица не была конкурсантом, но гостем соревнования. На "Новую волну" в Крым она приезжала трижды - с 2013 по 2015 годы.

Сейчас Алике 20 лет. Она поддерживает нашу страну с начала полномасштабной войны в Украине, на своих концертах исполняет украинские песни, в том числе из репертуара группы Океан Эльзы. Певица считает войну личной трагедией, ведь имеет в нашей стране родственников по линии одной из бабушек.

Смотрите, как выступила Alika из Эстонии на Евровидении-2023:

Напомним, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании.

Также Суспільний мовник в начале финала Евровидения представил 5 украинских звезд, отобранных путем голосования для исполнения роли национального жюри.

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