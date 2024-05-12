Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

Украина обьявила, кому отдала высший балл в финале Евровидения 2024.

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Жюри Украины отдало высший балл Швейцарии / Коллаж Главред, фото Суспильне, instagram/eurovision

Важную миссию доверили певице Джамале, которая в 2016 году принимала участие в международном конкурсе с песней "1944" и привезла в Киев победу.

Во время финального этапа международного песенного конкурса "Евровидение-2024", певица Джамала объявила баллы, которые члены украинского жюри поставили участникам. Самый высший балл - 12, Украина отдала Швейцарии.

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Результаты голосования профессионального жюри от Украины:

Швейцария – 12 баллов

Исландия – 10 баллов

Швеция – 8 баллов

Германия – 7 баллов

Франция – 6 баллов

Литва – 5 баллов

Хорватия – 4 балла

Португалия – 3 балла

Италия – 2 балла

Люксембург – 1 баллю

Как Украина проголосовала в финале Евровидения 2024 / фото: скрин видео

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