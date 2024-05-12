Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

Украина обьявила, кому отдала высший балл в финале Евровидения 2024.
Важную миссию доверили певице Джамале, которая в 2016 году принимала участие в международном конкурсе с песней "1944" и привезла в Киев победу.
Во время финального этапа международного песенного конкурса "Евровидение-2024", певица Джамала объявила баллы, которые члены украинского жюри поставили участникам. Самый высший балл - 12, Украина отдала Швейцарии.
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Результаты голосования профессионального жюри от Украины:
Швейцария – 12 баллов
Исландия – 10 баллов
Швеция – 8 баллов
Германия – 7 баллов
Франция – 6 баллов
Литва – 5 баллов
Хорватия – 4 балла
Португалия – 3 балла
Италия – 2 балла
Люксембург – 1 баллю
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