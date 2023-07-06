"Кому нужен твой шлак": MARUV показалась в новом образе, но её захейтили

Певица MARUV теперь нацелилась на европейский рынок. Рубли, видимо, не котируются больше.

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Не Maruv, а Шарлотта, не женщина легкого поведения, а невеста / Instagram/sharlotta_utu-tu

Певица украинского происхождения, запроданка MARUV, которая много выступала в России и с нападением ее на Украину, молча отсиделась в тишине, решила сменить имидж, имя и даже репертуар.

Между тем, это не изменило отношения к ней украинских граждан, которые каждую ночь не спят из-за российских ракет, и они вывалили на предательницу изрядную порцию хейта.

На своей странице в Instagram, певица сообщила, что теперь ее зовут Sharlotta Ututu. Примечательно, что пост о своей новой песне, Анна Корсун (настоящее имя певицы - авт.) артистка написала на английском языке. Чтобы опять же, попытаться усидеть на двух стульях.

Она также написала краткую историю создания нового трека, который она и записала в новом образе. "Бедной" Корсун пришлось несколько раз перезаписывать вокал, переиздавать релиз и вообще, у нее было много "проблем" с этом песней. Кстати, из своего обычного образа порнозвезды, Корсун стала "невестой". Белокурые локоны, белая прозрачная ткань, золотые костюмы, нежные улыбки.

Но украинцев этим не купить. "Почему я это вижу? Тот, кто делает таргетинг, делай его россией, при чем тут Украина", "Предательница. Пой на болотах", "Ой, а кто это у нас переобулся. Что, на россии калачи уже не вкусные? Ты теперь европейка?", "Шарлота. Разве что шарлотка из гнилых яблок. Позор тебе, предательница. За все придется отвечать. Твой час настанет", "Кому нужен твой шлак" - возмущаются пользователи тем, что певица настроилась на европейский рынок.

Maruv теперь Шарлотта. Пользователи в шоке / Instagram/sharlotta_utu-tu

Они также высмеяли ее жалки попытки сохранить остатки карьеры и попытки заработать валюту вместо рублей.

Maruv теперь Шарлотта. Пользователи в шоке / Instagram/sharlotta_utu-tu

Напомним, ранее певица на своей странице в Instagram, показала себя вполне довольной жизнью, а также продемонстрировала свой комфортный отдых в Турции. "Некоторые красивые места", - подписала свои сториз она.

До того, она также написала глупый пост, в котором поздравила себя любимую с Днем рождения.

На видео - как Украина ввела санкции против артистов-предателей:

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