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Kola рассказала, как планирует заводить детей в браке на расстоянии

Анна Подгорная
28 мая 2024, 23:50
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Популярная артистка призналась, что в новых отношениях детский вопрос - это проблема.
Kola
Kola личная жизнь - певица Кола заговорила про детей в браке с иностранцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) в 2023 году вышла замуж. Ее избранником стал мужчина по имени Вячеслав - он старше артистки на 13 лет, является выходцем из Днепра, но уже много лет живет в Израиле со своими детьми от предыдущих отношений.

Сейчас звезда живет на две страны, и строит со своим мужем отношения на расстоянии. Это обстоятельство не очень мешает их браку, рассказала Кола в интервью для Люкс ФМ.

"Основа любых долговременных отношений это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво", - признается певица.

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В то же время в ее отношениях с Вячеславом остро стоит детский вопрос - Прудиус хотела бы стать матерью, а жизнь на расстоянии этому пока не слишком способствует.

"Это проблемка. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход", - делится Kola.

Кто такая Kola?

Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

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