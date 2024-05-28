Kola рассказала, как планирует заводить детей в браке на расстоянии

Украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) в 2023 году вышла замуж. Ее избранником стал мужчина по имени Вячеслав - он старше артистки на 13 лет, является выходцем из Днепра, но уже много лет живет в Израиле со своими детьми от предыдущих отношений.
Сейчас звезда живет на две страны, и строит со своим мужем отношения на расстоянии. Это обстоятельство не очень мешает их браку, рассказала Кола в интервью для Люкс ФМ.
"Основа любых долговременных отношений это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво", - признается певица.
В то же время в ее отношениях с Вячеславом остро стоит детский вопрос - Прудиус хотела бы стать матерью, а жизнь на расстоянии этому пока не слишком способствует.
"Это проблемка. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход", - делится Kola.
Кто такая Kola?
Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, как появление в ее семье третьей дочери повлияло на ее личные отношения с мужем, хореографом Андреем Диким.
Также певец Арсен Мирзоян рассказал о браке с Тоней Матвиенко. Он отметил, какой атрибут семейных отношений стал очень быстро "мулять" артистке, хотя сам Мирзоян его бережет.
Читайте также:
- На Оксану Билозир было совершено покушение - певица раскрыла детали
- "Холостяк" Терен рассказал, у каких девушек нет шансов завоевать его сердце
- "Повезло, что была пристегнута": популярная украинская певица попала в ДТП
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред