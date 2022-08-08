"Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала новый образ, но нарвалась на критику поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала вместе со своей подругой.

Для встречи Волочкова выбрала вызывающий наряд: дырявые мини-шорты и обувь, которая уже надоела ее поклонникам.

Волочкова / скирншот

Под снимком россияне высказали все, что думают о наряде балерины

"Волочкова, когда ты уже снимешь эти копыта? Неужели нет нормальной обуви?", "Настя, ну снимите вы эти рагульные шорты", "Возле иконы голые", "И снова здорова. Снова наши любимые ходули... И шорты рваные", "Где Волочкова берет такие жуткие боты, как на подбор", "Такое ощущение, что пятидесятилетние тетки застряли в подростковом периоде", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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