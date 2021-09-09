Князь Монако Альберт II высказался по поводу слухов о разводе с женой

Князь Альберт и княгиня Шарлен / Getty Images

Княгиня Монако Шарлен более трех месяцев находится в ЮАР, а не в Монако с мужем Альбертом. Это породило слухи об изгнании и разводе.

Сообщается, что Шарлен заболела там ЛОР-инфекцией во время официального визита. Врачи были вынуждены оставить ее на длительное лечение. Лишь в конце августа супруги и дети воссоединились в ЮАР – на родине княгини.

Князь Альберт ответил изданию People, что княгиня не уехала от него в ярости, а просто была в с официальным визитом.

"Она не покинула Монако в ярости! Она ушла не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего Фонда там и взять небольшой отпуск с братом и друзьями", - рассказал 63-летний князь.

Он сказал, что поездка должна была длиться 10 дней, но была усложнена ЛОР-инфекцией, и княгиня проходила лечение на изоляции.

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Напомним, что до визита в ЮАР княгиня Шарлен подверглась процедуре синус-лифтинга и трансплантации кости при подготовке к установке зубных имплантатов. Во время визира это дало осложнения, и женщина перенесла еще несколько дополнительных процедур в ЮАР.

Альберт II и Олимпийская призерка по плаванию Шарлен впервые встретились в 2000 году, и пересекались в 2006. Уже в 2011 на свадьбе принца Уильяма они были как пара.

1 июля 2011 года прошла гражданская церемония заключения брака, а венчание князя Альберта II и Шарлен состоялось 2 июля.

У Альберта II и Шарлен родились двойняшки – мальчик Жак и дочь Габриэлла. Сын получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а дочь – принцессы Монако и графини де Карладез.

Как ранее сообщал Главред, в 2020 году весной, князь Альберт II перенес коронавирус.