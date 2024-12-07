Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

Алена Кюпели
7 декабря 2024, 21:19обновлено 7 декабря, 21:50
151
Дочь Киркорова снова находится в фокусе пропагандистских СМИ.
Дети Филиппа Киркорова, Филипп Киркоров
Дети Филиппа Киркорова - жертвы популярности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Коротко:

  • Что решил Киркоров
  • Кто будущий избранник

Российские пропагандистские телеграмм-каналы сообщают о том, что скандальной дочери Киркорова Алле-Виктории нашли жениха.

Как пишет "Звездач", дочери путиниста Алле-Виктории передал букет ее поклонник, как выяснилось, мальчик — ровесник наследницы поп-короля.

видео дня

Оказывается Филипп обрадовался жесту "будущего женишка" и пообещал познакомить детей, ведь любимые цветы девочки подарены и доверие папы, по словам певца, завоевано.

Между тем, у певца не в первый раз возникают проблемы из-за дочери. В некоторые моменты Алла-Виктория вела себя странно и агрессивно на публике.

Позже Киркоров отправил детей на обучение в Дубай, в одну из частных школ. Там его дочь стала записывать странные сториз, пытаясь проявить свой талант.

К слову, на днях стало известно о том, что певей-любитель "голых вечеринок" решил забрать своих детей на террористическую родину - в Россию.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном

"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном

20:12Украина
Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

19:41Синоптик
У украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

У украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

18:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везения

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ва-банк": ВСУ близки к потере сразу пяти городов, - военный

"Это ва-банк": ВСУ близки к потере сразу пяти городов, - военный

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Последние новости

22:02

Не только с карты на карту: в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств

21:19

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

20:56

Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - ФесенкоВидео

20:12

"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и МакрономФотоВидео

19:50

Канада может передать Украине запрещенное оружие: что известно

Мирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - ФесенкоМирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - Фесенко
19:41

Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

19:30

Путинистка Кудрявцева угрожает расправой журналистамВидео

19:10

Как стала модной тема "финского сценария" для Украинымнение

18:49

У украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

Реклама
18:46

Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне

18:44

Началась трехсторонняя встреча: Зеленский встретился с Трампом и Макроном в ПарижеФотоВидео

18:05

Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

17:58

"Заживо сгорели в машинах": появились страшные подробности удара РФ по Запорожью

17:55

"Придется выводить людей": что будет после потери Курахово

17:12

Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет "Пекло"

16:46

До 12 часов без света: эксперт озвучил неутешительный прогноз для крупных городов

16:19

У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо

16:11

"Не исключаю": Фесенко назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры

15:52

"Один компромиссный вариант": Фесенко сказал, какой сценарий завершения войны рассматривает ТрампВидео

15:37

Полный разгром: ВСУ "обнулили" несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово

Реклама
15:31

Потеряете счастье и здоровья: что нельзя желать другим 8 декабря - приметы

15:30

Угроза оккупации Запорожья и Херсона: Путин "потирает руки" для торгов - ЦПД

15:13

Комфорт и гигиена: как часто надо стирать бюстгальтер - точный ответ

14:44

Три планеты одновременно стали ретроградными: какие дела лучше отложить

14:30

Надо найти леопарда в лесу за 4 секунды: загадка для настоящих "Шерлоков Холмсов"

13:48

Путин на мушке: военный США рассказал, кто может ликвидировать главу Кремля

13:36

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнецов: самые удачные и прибыльные месяцыВидео

13:34

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

13:25

На ключевом направлении обостряется ситуация: враг выискивает болевые точки ВСУ

13:11

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности

12:54

Когда в Украину придет сильное похолодание: синоптик назвала даты

12:44

"Из него ничего не выйдет": в России опустили популярного комика-путиниста

12:37

Достанет до Москвы: какие объекты в РФ может уничтожить ракета-дрон "Пекло"

12:17

Прифронтовые районы останутся без аптек. Эксперты бьют тревогу

11:57

Сделает настроение на праздники: что надо сделать, чтобы пуансеттия обильно зацвела

11:42

Россияне активизировались в Курской области: в ВСУ заявили о продвижении врага

11:34

Гороскоп Таро на 2025 год: у одного знака зодиака начнется период дикого везенияВидео

11:26

Украина получила вторую партию F-16 от Дании: Зеленский сделал важное заявление

11:06

"Сможем создать общую стратегию по Украине": Шольц сделал заявление после разговора с Трампом

10:55

В столице российской Адыгеи гремели взрывы: возле аэродрома поднимается дым

Реклама
10:06

ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине: погромили технику, взяли врага в плен

09:27

Морские дроны мощно атаковали цели РФ на газовых платформах в Крыму: в ВМС показали видеоВидео

09:24

Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыльВидео

09:24

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

"Будет заход в одну точку": как Украина может добить Крымский мост - Свитан

08:42

РФ ударила баллистикой по Конотопу, прогремели два взрыва: подробности

08:10

О чем тайно договорились Лукашенко и Путинмнение

07:49

Байден раскрыл, сколько военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

07:10

Что на рисунке изображено неправильно: нужно найти ошибку за 30 секунд

06:10

О Сирии, беженцах и российской информационной войнемнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять