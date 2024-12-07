Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

Коротко:
- Что решил Киркоров
- Кто будущий избранник
Российские пропагандистские телеграмм-каналы сообщают о том, что скандальной дочери Киркорова Алле-Виктории нашли жениха.
Как пишет "Звездач", дочери путиниста Алле-Виктории передал букет ее поклонник, как выяснилось, мальчик — ровесник наследницы поп-короля.
Оказывается Филипп обрадовался жесту "будущего женишка" и пообещал познакомить детей, ведь любимые цветы девочки подарены и доверие папы, по словам певца, завоевано.
Между тем, у певца не в первый раз возникают проблемы из-за дочери. В некоторые моменты Алла-Виктория вела себя странно и агрессивно на публике.
Позже Киркоров отправил детей на обучение в Дубай, в одну из частных школ. Там его дочь стала записывать странные сториз, пытаясь проявить свой талант.
К слову, на днях стало известно о том, что певей-любитель "голых вечеринок" решил забрать своих детей на террористическую родину - в Россию.
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Как ранее сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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