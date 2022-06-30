Киркоров на день рождения сына пожелал ему мира

День рождения сына Киркорова / Instagram/Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал военное вторжение россии в Украину, с размахом отметил день рождения своего сына Мартина.

Кроме того, что салют в Москве был слышен едва ли не половине города, Киркоров устроил своему сыну церемонию загадывания желаний. В частности, он пожелал своему сыну то, что "он как главный именинник сам себе пожелает". А также заговорил про мир, очевидно имея ввиду войну россии в Украине.

"Прежде всего, это чтобы был мир. Чтобы все услышали друг друга, и чтобы любовь к ближнему победила", - пожелал Киркоров своему сыну.

Он также пожелал своему сыну здоровья дедушке, Бедросу Киркорову, который недавно отметил 90 лет и перенес приступ сердечной недостаточности.

Киркоров подчеркнул, что юбиляр празднует свой день рождения "в Москве, на своей родине".

Напомним, ранее украинская певица Ани Лорак, которая отсиживается в россии и показательно молчит о том, что РФ напала на Украину и творит тут настоящий геноцид, не упускает возможности поразвлечься. Так, по информации российского издания Стар Хит, певица засветилась на вечеринке, посвященной старшему сыну Филиппа Киркорова, который недавно встал на защиту своего друга Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.