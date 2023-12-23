Кинула и послала: Узелков рассказал, почему не покажет новую избранницу

Известный спортсмен прокомментировал новые отношения.

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Узелков резко ответил на вопрос об отношениях/ Коллаж: Главред, фото: instagram.com / uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно поделился новостью о том, что будет жениться во второй раз, резко ответил на вопрос относительно своей будущей жены.

Так, на своей странице в Facebook, Узелков резко ответил своему коллеге Василию Вирастюку. Тот спросил у Узелкова, когда же он представит свою возлюбленную. На что боксер написал, что не покажет новую избранницу.

"Я уже показывал одну и говорил на вселенную. Она меня кинула и послала. Поэтому никому ничего о ней", - написал он.

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Узелков поделился личным / Скриншот Facebook

Напомним, ранее Узелков решил поделиться приятной новостью со своими поклонниками через соцсети. Узелков официально объявил о своей помолвке.

Напомним, в 2021 году Вячеслав Узелков принял участие в шоу "Женитьба вслепую", надеясь найти настоящую любовь. Его партнершей стала фитнес-мама Юлиея Черницкая. Однако, после проекта их отношения не сложились и Черницкая назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

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