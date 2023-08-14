Кейт Миддлтон по ночам звонит принцу Гарри втайне от мужа - СМИ

Принцесса Кэтрин взяла на себя рискованную миссию.

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Кейт Миддлтон пытается помирить принца Уильяма с принцем Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ссора между принцами Гарри и Уильямом разгорелась с появлением Меган Маркл при королевском дворе. Старший сын короля Чарльза III предостерегал младшего брата от решений, которые смогут опорочить королевскую семью Великобритании; младший решил со скандалом покинуть страну и семью, перебраться с женой в США, и подбрасывать прессе нелицеприятные рассказы про венценосных родичей.

Время от времени королевская семья принимает робкие попытки восстановить отношения с мятежным "американским герцогом". Впрочем, Уильям Уэльский пока не готов идти с Гарри на сближение. Об этом сообщает издание The Mirror.

Дипломатическую миссию по примирению братьев взвалила на себя принцесса Кэтрин Уэльская. Источники отмечают, что она звонит принцу Гарри, с которым ранее была в теплых отношениях, чтобы "проложить путь к долгосрочному миру со всей семьей". Делает это Кейт Миддлтон втайне от мужа и поздно ночью, чтобы не обострять ситуацию.

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В частности издание отмечает, что Кэтрин звонила Гарри чтобы подбодрить его, когда Spotify разорвал контракт с ним и Меган Маркл из-за их невысокой производительности. Миддлтон пыталась убедить деверя, что это лишь временные неудачи.

Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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