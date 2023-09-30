Кайли Дженнер наконец-то официально сменила имя своего сына

Тревис Скотт на суд не явился, но не был против переименования имени сына.

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Кайли Дженнер сменила имя ребенку / Коллаж Главред, фото Instagram (kyliejenner)

Смена имени сына американской бизнесвумен Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта теперь официально оформлена.

Согласно новым юридическим документам, полученным TMZ, судья дал согласие на то, чтобы знаменитые родители юридически изменили имя своего ребенка с Вольф Вебстер на Эйр Вебстер. Имя имеет древнееврейские корни и, как говорят, означает "Лев Бога".

В документах говорится, что Кайли появилась в суде 29 сентября, и хотя Трэвис не явился, в документах говорится, что он не подал никаких возражений против изменения имени, и судья в итоге удовлетворил ходатайство.

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Известно, что звезда "Кардашьян" и рэпер впервые подали заявку на изменение имени сына в марте, потому что "почувстовали, что оно ему не подходит". Уже в январе 2023 года, за несколько недель до первого года рождения ребенка, Кайли сообщила, что теперь они будут называть его Эйр.

Напомним, Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцев Тимоти Шаламе.

Также Главред рассказал, что украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала в соцсетях как выглядит ее тело без ретуши.

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