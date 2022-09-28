Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

Катя Осадчая поздравила старшего сына Илью с Днем рождения / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая поздравила с 20-тым Днем рождения своего старшего сына. Илья родился в первом браке ведущей с бизнесменом Олегом Полищуком.

Осадчей было всего 19 лет, когда ее первенец появился на свет. Она развелась с Полищуком спустя два года после рождения Ильи. Сейчас молодой человек получает за границе образование в сфере IT-технологий.

В День рождения своего первенца Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram серию редких кадров из собственного семейного архива.

"Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятная благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня помню нашу поездку на море на первой фотографии. Все остальное лично ❤️ С Днем рождения ❤️", - подписала снимки ведущая.

К поздравлениям присоединился второй муж Кати Осадчей и отец сводных братьев Ильи Ивана и Даниила, шоумен Юрий Горбунов. Он пожелал имениннику многая лета.

Месяц назад Горбунов и Осадчая отмечали другой праздник - День рождения ведущего. Катя не стала засыпать возлюбленного банальностями. Вместо этого она сделала мужу весьма необычное пожелание.

Также звездная пара рассказала, кто был более решительным и как сделал первый шаг в их отношениях, а также приоткрыла тайну, кто же из них влюбился первым.

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