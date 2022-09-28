Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

Первенца Осадчей поздравляют с Днем рождения. Юрий Горбунов также нашел, что рассказать об этом.
Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая поздравила с 20-тым Днем рождения своего старшего сына. Илья родился в первом браке ведущей с бизнесменом Олегом Полищуком.
Осадчей было всего 19 лет, когда ее первенец появился на свет. Она развелась с Полищуком спустя два года после рождения Ильи. Сейчас молодой человек получает за границе образование в сфере IT-технологий.
В День рождения своего первенца Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram серию редких кадров из собственного семейного архива.
"Илюша, ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя уже взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятная благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я, как сегодня помню нашу поездку на море на первой фотографии. Все остальное лично ❤️ С Днем рождения ❤️", - подписала снимки ведущая.
К поздравлениям присоединился второй муж Кати Осадчей и отец сводных братьев Ильи Ивана и Даниила, шоумен Юрий Горбунов. Он пожелал имениннику многая лета.
Месяц назад Горбунов и Осадчая отмечали другой праздник - День рождения ведущего. Катя не стала засыпать возлюбленного банальностями. Вместо этого она сделала мужу весьма необычное пожелание.
Также звездная пара рассказала, кто был более решительным и как сделал первый шаг в их отношениях, а также приоткрыла тайну, кто же из них влюбился первым.
Другие новости:
- Шакира может сесть в тюрьму на 8 лет
- "Русские алкаши, русские быдло": Кудрявцева восхитилась мужеством российских мужчин-убийц
- На что живут актеры "Квартала" во время войны: Кошевой раскрыл детали