Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

Знаменитая телеведущая соблюдает украинские традиции и старается передать их своим детям.

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Катя Осадчая бережет тепло своей семьи/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Легендарная украинская телеведущая и шоувумен Катя Осадчая поделилась трогательными семейными фото.

На своей странице в Instagram, телезвезда опубликовала фото своих сыновей и мужа - Юрия Горбунова. "Каждая Пасха напоминает мне детство, когда мы семьей собирались красить яйца и украшать куличи, испеченные мамой или бабушкой, этого мы особенно ждали, ждали пока глазурь на пасти застынет (или не ждали)", - рассказывает она.

По словам Осадчей, теперь, имея своих детей, она бережет украинские традиции, чтобы передать детям. "Хотя иногда не хватает времени испечь пасху самой, но все пасхальные атрибуты на месте. В этом году мы красили яйца, святили куличи и обычно традиционный праздничный завтрак с молитвой", - рассказала звездная мама.

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Катя Осадчая отметила Пасху в кругу семьи / Скриншот Instagram/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая рассказала, как поддерживает свое тело в стройном состоянии ‒ для своих подписчиков в социальной сети Instagram. Она призналась, что в первую очередь, следит за питанием. К тому же, говорит Осадчая, телеведущей у нее хорошая генетика, которая помогла ей не поправляться после трех родов.

Напомним, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

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