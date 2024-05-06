Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

Легендарная украинская телеведущая и шоувумен Катя Осадчая поделилась трогательными семейными фото.
На своей странице в Instagram, телезвезда опубликовала фото своих сыновей и мужа - Юрия Горбунова. "Каждая Пасха напоминает мне детство, когда мы семьей собирались красить яйца и украшать куличи, испеченные мамой или бабушкой, этого мы особенно ждали, ждали пока глазурь на пасти застынет (или не ждали)", - рассказывает она.
По словам Осадчей, теперь, имея своих детей, она бережет украинские традиции, чтобы передать детям. "Хотя иногда не хватает времени испечь пасху самой, но все пасхальные атрибуты на месте. В этом году мы красили яйца, святили куличи и обычно традиционный праздничный завтрак с молитвой", - рассказала звездная мама.
Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Напомним, ранее Катя Осадчая рассказала, как поддерживает свое тело в стройном состоянии ‒ для своих подписчиков в социальной сети Instagram. Она призналась, что в первую очередь, следит за питанием. К тому же, говорит Осадчая, телеведущей у нее хорошая генетика, которая помогла ей не поправляться после трех родов.
Напомним, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
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