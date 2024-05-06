УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

Алена Кюпели
6 мая 2024, 09:25
79
Знаменитая телеведущая соблюдает украинские традиции и старается передать их своим детям.
Катя Осадчая
Катя Осадчая бережет тепло своей семьи/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Легендарная украинская телеведущая и шоувумен Катя Осадчая поделилась трогательными семейными фото.

На своей странице в Instagram, телезвезда опубликовала фото своих сыновей и мужа - Юрия Горбунова. "Каждая Пасха напоминает мне детство, когда мы семьей собирались красить яйца и украшать куличи, испеченные мамой или бабушкой, этого мы особенно ждали, ждали пока глазурь на пасти застынет (или не ждали)", - рассказывает она.

По словам Осадчей, теперь, имея своих детей, она бережет украинские традиции, чтобы передать детям. "Хотя иногда не хватает времени испечь пасху самой, но все пасхальные атрибуты на месте. В этом году мы красили яйца, святили куличи и обычно традиционный праздничный завтрак с молитвой", - рассказала звездная мама.

видео дня

Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Катя Осадчая отметила Пасху в кругу семьи
Катя Осадчая отметила Пасху в кругу семьи / Скриншот Instagram/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая рассказала, как поддерживает свое тело в стройном состоянии ‒ для своих подписчиков в социальной сети Instagram. Она призналась, что в первую очередь, следит за питанием. К тому же, говорит Осадчая, телеведущей у нее хорошая генетика, которая помогла ей не поправляться после трех родов.

Напомним, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Катя Осадчая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружие

Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружие

10:18 Украина
Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

09:35 Украина
Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

09:28 Мир
Все главные новости

Популярное

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает 81905

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс 25135

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим 12986

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ 11686

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Последние новости

10:07

Больше никаких мозолей: что делать, если натирает обувь

09:44

Крутят, как захотят: 4 знака зодиака, которые считаются величайшими манипуляторами

09:35

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

09:28

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

09:25

Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
09:03

РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

09:00

Наступление под Купянском и "мечты" о Харькове: какие планы у России в регионе

08:48

Байден может сняться с выборов в США: в Spiegel узнали, кто его заменит

08:47

Гороскоп на завтра 7 мая: Девам - безумная удача, Близнецам - откровенный разговор

Реклама
08:24

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины

08:10

Почему Украина не воспользовалась уголовным правом против Путина?мнение

07:51

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

07:11

Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

07:10

Только люди с орлиным зрением найдут кота за 7 секунд: загадка, с которой справится не каждый

06:10

Как РФ готовит диверсии в Европе и чего ожидатьмнение

05:10

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

03:03

Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

02:40

Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

02:10

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

01:20

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

Реклама
05 мая, воскресенье
23:44

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:41

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

22:40

РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

22:35

Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024Видео

21:53

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:24

Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

20:40

Нас ждет кровавое лето 2024?мнение

20:36

"Прилет" на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

20:31

Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

20:25

РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

19:26

"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

19:20

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

19:04

Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

18:53

В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

18:30

Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

18:08

Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

17:47

Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами

17:15

"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

16:19

Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

16:14

РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

Реклама
16:01

РФ на Пасху ударила КАБом по центру Харькова: есть разрушения и много пострадавшихФото

15:57

Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

15:53

Секрет внутри чашки: почему итальянцы не пьют капучино после 11 утраВидео

15:30

Рухнут планы Путина по Донбассу: военный объяснил, почему враг штурмует Часов Яр

15:23

Организовывал пыточные для пленных: в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном автоВидео

14:52

"Война есть?": Безуглая загремела в скандал - дала странный совет украинцам в Пасху

14:27

Церковный праздник 6 мая: что категорически запрещено делать в Светлый понедельник

14:13

Войска Франции в Украине: боец рассказал, какие задачи они могли бы выполнять

14:11

Ввод западных войск в Украину: Макрон жестко ответил на слова Пескова

13:55

У "голубки мира" Анфисы Чеховой из-за ботокса потек глаз

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять