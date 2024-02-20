Катя Кузнецова показала точеную фигурку

Актриса давно занимается спортом и мотивирует других.

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Катерина Кузнецова хвастается прекрасной фигурой / Коллаж Главред, фото Instagram/katyakıno

Дочь легендарного футболиста и звезды киевского "Динамо" Олега Кузнецова, актриса Катерина Кузнецова, которая после начала полномасштабной войны разорвала все связи со страной-агрессором РФ, показала великолепно стройную фигуру, а также занятие, благодаря которому, она так выглядит.

На своей странице в Instagram, она показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта.

"И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

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Катя Кузнецова показала, как выглядит / Скриншот katyakino

Катя Кузнецова мотивирует заниматься любимым делом / Скриншот katyakino

Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

Ранее также Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах. В частности, она разнесла Дмитрия Нагиева.

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