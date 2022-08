Катрин Денев устроила променад на фестивале в Венеции со значком в поддержку Украины / https://ua.depositphotos.com/

Легенда французского и мирового кино Катрин Денев решила показать свою солидарность с украинцами ‒ причем не где-нибудь, а появилась на красной дорожке престижнейшего 79-го международного Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Deadline.

Актриса прогулялась по набережной и пришла на пресс-конференцию со значком в виде флага Украины на блузке.

Когда журналисты поинтересовались у Денев, что она хотела сказать своим образом, та произнесла: "Моя душа и мысли с украинцами каждый день".

К слову, в рамках Венецианского фестиваля в 2022 году Денев получила специальную награду "Золотой лев Святого Марка" за вклад в мировое кино и достижения в карьере. Такой же отметили ее коллегу, легендарного кинорежиссера и сценариста Пола Шредера ("Таксист", "Люди-кошки").

Интересно, что Денев как актриса дебютировала на Венецианском фестивале в 1967 году ‒ с фильмом Луиса Бунюэля "Дневная красавица".

"Как будто это было вчера. Для меня это был очень важный фестиваль", – подытожила звезда.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

