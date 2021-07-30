Кара Делевинь поразила воображение соблазнительным формами в бикини

Кара Делевинь / Getty Images

Модель Кара Делевинь побаловала поклонников горячими фото с отдыха со своими подругами, и удивила стройным телом в крошечном зеленом бикини.

Геолокацию к подписи модель не добавила и поклонники не смоги понять, где именно они с подругами отдыхают.

Кара в соломенной шляпе и солнцезащитных очках и крошечном зеленом бикини сначала похвасталась плоским животиком, а потом сделала снимок с другого ракурса, продемонстрировав аппетитные ягодицы.

"Ты не можешь быть пиратом без добычи", - заинтриговала она фанатов.

Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne/

Кара Делевинь / instagram.com/caradelevingne/

За день фото Кары набрали почти миллион лайков и более 3 тысяч комментариев в виде комплиментов и восторженных комментариев.

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