Кара Делевинь поразила воображение соблазнительным формами в бикини

Британская модель, певица и актриса Кара Делевинь похвасталась фигурой в крошечном бикини.
Модель Кара Делевинь побаловала поклонников горячими фото с отдыха со своими подругами, и удивила стройным телом в крошечном зеленом бикини.
Геолокацию к подписи модель не добавила и поклонники не смоги понять, где именно они с подругами отдыхают.
Кара в соломенной шляпе и солнцезащитных очках и крошечном зеленом бикини сначала похвасталась плоским животиком, а потом сделала снимок с другого ракурса, продемонстрировав аппетитные ягодицы.
"Ты не можешь быть пиратом без добычи", - заинтриговала она фанатов.
За день фото Кары набрали почти миллион лайков и более 3 тысяч комментариев в виде комплиментов и восторженных комментариев.
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Автор: Александр Галаджий