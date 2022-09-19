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Капитан Джек "Больше не пей": Джонни Депп ужаснул поклонников обрюзгшим внешним видом

19 сентября 2022, 01:06

Звезда Пиратов Карибского моря, вопреки критике шокированных фанатов, похоже, чувствует себя вполне счастливым.

Джонни Депп
Джонни Депп испугал поклонников свежими фото без усов и бороды / imdb.com

59-летнего голливудского актера Джонни Деппа захейтили в Сети за его внешний вид. Шума наделали фотографии, которые выложила на свою страницу в Instagram известная французская наездница и преподаватель по конной езде Клеменс Февр.

Вероятно, она помогает актеру в съемках нового фильма, в котором Депп играет французского короля Людовика XV. Известно, что ранее он сбрил бороду и усы именно для этой роли.

На снимках Депп со счастливой улыбкой позирует в обществе Февр, однако поклонники едва узнали в нем того самого голливудского мачо, который покорял сердца самых неприступных красоток.

После того, как на актера накинулись с критикой, Клеменс удалила фото со своей страницы. Однако они вновь появились в фан-аккаунте Джонни Деппа. Лицо актера покрыто морщинами, а следы от очков на лбу и щеках лишь добавляют ему "помятости".

Однако, стоит отметить, что для мужчины в элегантном возрасте и с весьма расслабленным образом жизни Джонни все еще выглядит очень неплохо.

Ранее Олег 'Калуш' Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он милуется со своей девушкой - Александрой Билобров. Пару поймали за жаркими поцелуями в постели.

Также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова доказала, что 56-летний певец еще вовсе не дед - похвасталась перед фанатками его фото в плавках.

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