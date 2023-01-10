Капитан Америка влюбился: Крис Эванс забавно подтвердил новые отношения

Больше года "Капитану Америка" Крису Эвансу и португальской актрисе Альбе Баптиста удавалось держать свои отношения вдали от публики.

Эванс, Баптиста / скриншоты из видео

Голливудский актер Крис Эванс (более всего известный по роли Капитана Америке в киновселенной Marvel) закрутил роман с португальской актрисой Альбой Баптистой. Об этом изначально сообщали западные таблоиды.

А в начале нынешнегода 41-летний Эванс поделился 45-секундным видео уже на в своем Instagram-аккаунте. В ролике он и Баптиста дурачатся и разыгрывают друг друга. Они неожиданно выскакивали из-за угла. А реакция каждого фиксировалась камерой. Судя по видео, девушка Эванса очень эмоциональна.

"Оглядываясь на 2022 год", —подписал ролик актер и добавил три красных сердечек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голливудский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

А уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки - блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марией Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

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