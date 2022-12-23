Дочь звезды боевиков и модель: Леонардо Ди Каприо закрутил роман с новой юной красоткой

Легендарный голливудский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо продолжает будоражить фантазию фанаток и заставлять пахать папарацци в поте лица. На днях он сходил на свидание в один из ресторанов в Западном Голливуд с новой пассией – 23-летней моделью Викторией Ламас. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Виктория, к слову, из кинематографической семьи – ее отец Лоренцо Ламас был звездой видеокассетных боевиков в 1990-х и прочих фильмов категории "B".
Пара сходила на свидание (правда, непонятно, первое оно у них или нет), но объективов папарацци избежать обоим не удалось.
Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
А уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марией Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.
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