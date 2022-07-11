Каменских снова подозревают в беременности: фанаты разглядели по фото

Настя Каменских / скриншот

Украинская певица Настя Каменских, которая как и многие украинские артисты поддерживает Украину, путешествую и давая благотворительные концерты, запостила на своей странице в Instagram интригующее фото.

Так, певица изображена в студии звукозаписи в черном коротком платье, которое, тем-не-менее, свободного кроя и намекает на беременный живот.

Фанаты и подписчики тут же заподозрили певицу в долгожданной беременности. Они уверены, что пара за несколько дней до войны выехала в Испанию, из-за опасений в отношении будущего малыша.

Читайте такжеПропутинский циркач Эдгард Запашный наехал на Потапа и Настю Каменских

Отметим, артисты Потап и NK активно занимаются волонтерством, организовывают благотворительные концерты по сбору средств для пострадавших соотечественников. Также война послужила импульсом для развития творчества Каменских. Мощные, хоть и отрицательные, эмоции вдохновили ее на новые песни.

NK / Instagram

Одна из них Back Home (назад домой - прим. редактора) посвященная украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и страну из-за войны, а также их чувствам.