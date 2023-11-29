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Камалия в желто-синем декольте приехала в Сицилию

Алена Кюпели
29 ноября 2023, 19:40
Певица Камалия показалась в шикарном наряде в национальных цветах.
Камалия
Камалия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, показала свой шикарный наряд в цветах украинского флага.

На своей странице в Instargam она выложила пост, где и похвасталась не только костюмом, а и шикарным декольте.

"Камалия приехала в Сицилию, чтобы встретиться и спеть для украинских беженцев. Ее поздравили чиновники города Мессина, Сицилия, включая мэра города. Сегодня она будет выступать для украинских беженцев и своих итальянских поклонников в шоу Vetrina TV Magnifica Sicilia Show в Teatro de Pace del Mela в Мессине", - сказано в посте.

видео дня

На фото - красивая Камалия:

Напомним, ранее певица Камалия поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной. "Недавно выяснили отношения с Захуром на публике", - подписала свой пост звезда.

Ранее также Камалия надела короткие шорты и отправилась на прогулкусо своими детьми. "Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она.

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