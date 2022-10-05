"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

Дмитрий Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами/ скриншот

Актер Дмитрий Певцов, который одним из первых поддержал войну в Украине, поразил своим цинизмом в отношении мобилизированных россиян.

Пафосные речи перед будущими смертниками пропутинский артист произносил в дорогущем костюме.

"Дорогие мои, родные. Вас после очередных сборов там будут встречать те, кто уже имеет опыт. У всех, кто сейчас воюет, есть иконки, молитвенники. Там есть капелланы – то есть фронтовые батюшки", - "блестал" Певцов.

"Проповедь" певца не оставила без внимания Ксению Собчак, которая до сих пор боится называть войну войной.

"Это какой же цинизм, а? Такие вещи можно произносить только, когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве. Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп", - выругалась Собчак.

Ранее певица Татьяна Буланова высказалась относительно отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина к войне в Украине. Артистка считает, что высмеивание юмористом пропагандистов и россиян неуместно.

Также мы сообщали, что певица Ани Лорак опубликовала письмо, где наконец поделилась своей позицией в отношении кровавого нападения России на Украину.

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