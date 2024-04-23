"Какой-то странный старикан": жена 81-летнего Харрисона Форда подшутила над ним

Американские актеры Харрисон Форд и Калиста Флокхарт начали встречаться, когда ей было 38 лет, а ему - 60. Они вместе уже более 20 лет, но искорка в их отношениях, похоже, все еще не погасла.
При этом Флокхарт не сразу рассмотрела в Форде, который значительно старше нее, будущего спутника жизни. Она не была поклонницей его творчества, поэтому первая попытка познакомиться вызвала у Калисты возмущение.
Об это актриса рассказала в недавнем интервью для Daily Mail. Она познакомилась с Фордом в 2002 году на церемонии "Золотого Глобуса". На тот момент уже дважды разведенный актер сам сделал первый шаг.
"Я не смотрела "Звездные войны", что, я знаю, звучит очень безумно. Но я выросла в маленьком городке, где не было кинотеатра. Я знала, кто такой Харрисон Форд! Но я не подумала: "О, это Индиана Джонс". Скорее что-то типа: "Какой-то похотливый старикан, что он делает за нашим столиком?" Я была нахалкой", - со смехом вспоминает Калиста Флокхарт.
Кто такой Харрисон Форд?
Харрисон Форд - американский актер, продюсер. Обладатель премий "Сатурн" (1982, 1996, 2016) и "Золотой глобус" (2002), "Почетной Золотой пальмовой ветви" (2023), а также именной звезды на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями Хана Соло в серии фильмов "Звездные войны", Индианы Джонса в одноименной медиафраншизе и Рика Декарда в дилогии "Бегущий по лезвию".
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