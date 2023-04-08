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Как выглядит сын Скабеевой и Попова: свежие фото единственного сына пропагандистов

Алена Кюпели
8 апреля 2023, 15:03 обновлено 8 апреля, 15:35
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Сыну пропагандистов Скабеевой и Попова уже 11 лет и его фото практически не появляются в сети.
Ольга Скабеева
Ольга Скабеева / скриншот из видео

Главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева, которые недавно, по слухам, собирались разводиться, воспитывают одного мальчика - сына Захара.

Про него, кстати, как и дочках диктатора и террориста Путина известно не много: ему 11 лет, он занимается спортом, а именно, катается на лыжах, а также посещает занятия в художественной школе.

Скабеева и Попов мало постят фотографий своего сына в социальных сетях. Это и понятно, ведь учитывая их лживую и пропагандистскую деятельность, они наверняка опасаются за собственные жалкие жизни, и за жизнь своего единственного сына Захара Попова.

видео дня
Захар Попов
Захар Попов / Bitz

Не исключено, что "патриоты" Скабеева и Попов вообще вывезли ребенка за границу, так как война в Украине, начатая Россией набирает оборотов и, возможно, скоро перекинется на территорию проигрывающего террористического государства.

Последние фото мальчика, попавшие в сеть, датируются декабрем 2022-м годом. На этом фото раскабаневшая на кремлевских подачках Скабеева, вывела своего отпрыска в кино, смотреть "оскароносного" "Чебурашку".

Захар Попов - сын Скабеевой и Попова
Захар Попов - сын Скабеевой и Попова / Blitz

Позже, правда, в запрещенной социальной сети "Вконтакте", Скабеева поделилась фото зимнего времяпровождения со своим сыном и мужем. Тогда она всем желала "счастливого сочельника", в то время как ее террористическая родина Россия обстреливала мирные украинские города.

Скабеева, Попов и их сын Захар
Скабеева, Попов и их сын Захар / Blitz

Кстати, оказалось, что Скабеева еще и мать-кукушка. Некоторое время ее сына растили не Скабеева и Попов: Захара на время отвезли в город Волжский к родителям женщины, ведь сама ведущая не смогла отказаться от брызгания желчью с экранов пропагандистского ТВ.

Скабеева, Попов и их общий сын Захар
Скабеева, Попов и их общий сын Захар / wellnesso.ru

На своей личной странице в Instagram, Скабеева конечно-же занята распространением кремлевской методички в вранья. Последнее фото ее сына на странице было размещено аж 2 года назад.

Сын Скабеевой и Попова Захар
Сын Скабеевой и Попова Захар / Instagram

Лучше бы она постила собственного ребенка. Может тогда, на ее счету в том числе, было бы меньше смертей украинских детей.

Напомним, что перед контрнаступлением ВСУ у российских пропагандистов началась настоящая истерика. Путинистка Ольга Скабеева в эфире росТВ не понимает, как российские оккупанты могут готовиться к обороне Крыма, когда американцы за всем наблюдают. Речь идет о спутниковых снимках американской компании Maxar, которые накануне публиковало издание The Washington Post.

Ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов.

Кроме того, ранее общественность обратила внимание на редкие снимки Захара. Было заметно, что его улыбка далека от идеала. Так, стоматолог Давид Григорян отметил, что наследника журналистки нужно показать врачу. С высокой вероятностью к лечению мальчика можно приступить уже сейчас. А вот раздумывать об этом времени нет.

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