"Медлить нельзя": у единственного сына Скабеевой обнаружили проблемы со здоровьем

У единственного сына Скабеевой обнаружили проблемы со здоровьем / скриншот

О единственном сыне пропагандистки Ольги Скабеевой, рожденном в браке с Евгением Поповым, известно немного.

Захару сейчас восемь лет. Мальчик занимается в художественной школе, учит иностранные языки и катается на лыжах. Скабеева рассказала, что Захара приучает к порядку и строгой дисциплине, но воспитывает его в основном бабушка.

На редких снимках восьмилетнего Захара заметно, что его улыбка далека от идеала. В беседе с порталом BLITZ+ стоматолог Давид Григорян отметил, что наследника журналистки нужно показать врачу. С высокой вероятностью к лечению мальчика можно приступить уже сейчас. А вот раздумывать об этом времени нет.

"Если у него прорезались постоянные клыки, то брекеты можно ставить. Медлить нельзя. Это чревато кучностью, неправильным прикусом", - рассказал специалист.

Сын Ольги Скабеевой / скриншот

Ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов.

Также мы писали, что российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились во время эфира.

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