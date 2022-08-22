Загулял с Канделаки и "маленькое мужское достоинство": Скабеева разводится и будет уволена

Скабеева / скриншот из видео

Российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов. Сообщается, что именно Скабеева подала на развод из-за "предательства мужа".

Кроме того, Скабееву собираются выкинуть не только из семейной жизни, а и из эфира. Так, Олег Злодеев, глава ВГТК, осенью 2019 года во всеуслышание заявил о переменах в программе "60 минут". Предполагалась, что место ведущей Ольги Скабеевой займет Тина Канделаки. Есть мнение, что информация об утверждении ее кандидатуры поступила из Кремля.

Выбор в пользу Канделаки объясняли ее привлекательной внешностью и покладистым характером, чего, по мнению некоторых, нет у Скабеевой. Ольга Скабеева болезненно восприняла подобные новости. Она безапелляционно заявила о нежелании покидать передачу.

Муж Скабеевой, Попов, с которым она вела "60 минут", был на стороне руководства. По его мнению, Ольга устала и нуждается в отдыхе.

Как пишет 7dn.ru, коллеги говорят, что в момент скандала, устроенного супругой на канале "Россия 1", он, в компании Тины Канделаки, проходил мимо, при этом никак не отреагировав на происходящее.

Когда все заговорили о разводе Скабеевой и Попова, сама Ольга публично объясняла причины, по которым решила расстаться с мужем. Помимо предательства, она назвала еще одну: его маленькое мужское достоинство, с помощью которого, по ее словам, он движется по карьерной лестнице.

Ответом Евгения Попова на это заявление Ольги Скабеевой стало его обращение в суд с исковым заявлением, в котором выразил просьбу защитить его оскорбленную честь.

Напомним, ранее у кремлевской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой случилась истерика из-за поста Минобороны Украины.

"Сегодня утром в Минобороны Украины появилось сообщение к официальных аккуантах, в котором министр обороны Украины троллит российских туристов. Сообщение на английском языке говорит о том, что если же вы вдруг не хотите загинуть на территории Крымского полуострова, то не стоит туда отправлять на отдых. Дальше шутка на тему того, что курить в неположенном месте нельзя, иначе будет очередная детонация", - сказала пропагандистка.

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