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"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

17 сентября 2022, 11:41

Российские пропагандисты, как пауки в банке, медленно но уверенно начинают поедать друг друга.

Скабеева
Скабеева / Фото: скриншот из видео

Российская журналистка Ксения Собчак ткнула носом ведущих пропагандистского канала "Россия 24" Скабееву и Попова, которые оконфузились со время эфира.

В частности, в программе "60 минут" они показали кадры из фильма Габриэля Вейра, назвав их видео, где якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю, а они ее подбирают.

"Ну какие же тупые, Боже! В эфире шоу "60 минут" показали, как королева Елизавета II кормит порабощенных детей Африки и бросает еду на землю. А дорогая моя Ольга Скабеева на это говорит, мол, посмотрите, на кадрах молодая Елизавета. Ольга, это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы. Это работа 1899 года французского кинорежиссера Габриэля Вейра, где показан период протектората Аннам — французской колонизации Индокитая. И две женщины на кадрах — это мать и дочь генерал-губернатора. И бросают они деньги. То есть там: не Елизавета, не еда. Тупицы", — посетовала телеведущая в своем Telegram-канале.

Скабеева же не смогла перенести критики и выскалила свои зубы, вместо того, чтобы просто признать ошибку.

"Собчак! Ирак-то с Ираном больше не путаешь? В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей — самой лучшей — тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Упал, поднялся, вытер пот со лба, побежал вперед. Пять часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это, дорогая моя тамада. Так работают репортеры. Так работает самая популярная программа в огромной стране. Мы журналисты. Рассказываем, что происходит на фронте. А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно", — подчеркнула 37-летняя Скабеева в Телеграмм.

'Как сосала, так и будет сосать вечно': Скабеева вызверилась на Собчак

Напомним, ранее Ксения Собчак, которая недавно оскорбила нового британского премьер-министра Лиз Трасс, ответила посредственному российскому Телеграмм-каналу, который высмеял ее наряд.

В частности, Собчак появилась в одежде бельгийского кутюрье Дрис Ван Нотена, о чем и сообщила, ответив на публикацию паблика. "Стилист Собчак - чувак явно не слабонервный. Чтобы упаковать ведущую в кислотного леопарда и ажурные голубые колготы, точно нужны стальные яйца", - написал Телеграмм-канал.

На что Собчак отреагировала, что она сама себе стилист. "Это вообще-то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских да - не подходит. У меня стилиста нет, я сама все комбинирую. Так что в схеме Собчак - стилист - стальные яйца, одно звено лишнее", - оскорбилась Ксения.

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