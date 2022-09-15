"Для деревенских не подходит": Собчак оправдалась за свой странный лук

Ксения Собчак облачилась в наряд европейского дизайнера / УНИАН

Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно оскорбила нового британского премьер-министра Лиз Трасс, ответила посредственному российскому Телеграмм-каналу, который высмеял ее наряд.

В частности, Собчак появилась в одежде бельгийского кутюрье Дрис Ван Нотена, о чем и сообщила, ответив на публикацию паблика. "Стилист Собчак - чувак явно не слабонервный. Чтобы упаковать ведущую в кислотного леопарда и ажурные голубые колготы, точно нужны стальные яйца", - написал Телеграмм-канал.

На что Собчак отреагировала, что она сама себе стилист. "Это вообще-то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских да - не подходит. У меня стилиста нет, я сама все комбинирую. Так что в схеме Собчак - стилист - стальные яйца, одно звено лишнее", - оскорбилась Ксения.

Видео дня

Отметим, что цены на наряды от бельгийского дизайнера варьируются. К примеру, подобное платье, как на Собчак, стоит 945 евро. Пара обуви - 945 евро. Блейзер около 1295 евро. Таким образом, "лук не для деревенских" обошелся Собчак в 3185 евро (190 000 рублей или 117 000 гривен).

Напомним, ранее Ксения Собчак оскорбила нового британского премьер-министра Лиз Трасс.

Как написала она на своей странице в Instagram, "ушла эпоха". Собчак имела ввиду недавнюю кончину британской королевы Елизаветы. Собчак также говорит, что ей страшно от того, что королевы больше нет.

"Пусть даже это было иллюзией, но казалось, что такие как Королева никогда не дадут миру окончательно сойти с ума. Контраст между этим масштабом и полусумасшедшей Лиз Трасс - огромен. Как огромна разница масштаба Меркель и Шольца. Великаны вымирают. В Европе, увы, остались мелкие популисты неспособные на непопулярные, но необходимые для мира на грани катастрофы решение. Теперь только God save us all", - разнервничалась она.

Вас также может заинтересовать: