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Собчак назвала нового британского премьера "полусумасшедшей"

9 сентября 2022, 14:01

Журналистка считает, что пока была королева, то был относительный мир.

Собчак
Собчак жалеет за смертью Королевы / УНИАН

Российская журналистка Ксения Собчак оскорбила нового британского премьер-министра Лиз Трасс.

Как написала она на своей странице в Instagram, "ушла эпоха". Собчак имела ввиду недавнюю кончину британской королевы Елизаветы. Собчак также говорит, что ей страшно от того, что королевы больше нет.

Собчак назвала нового британского премьера

"Пусть даже это было иллюзией, но казалось, что такие как Королева никогда не дадут миру окончательно сойти с ума. Контраст между этим масштабом и полусумасшедшей Лиз Трасс - огромен. Как огромна разница масштаба Меркель и Шольца. Великаны вымирают. В Европе, увы, остались мелкие популисты неспособные на непопулярные, но необходимые для мира на грани катастрофы решение. Теперь только God save us all", - разнервничалась

Видео дня

Собчак.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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