Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

Несколько недель назад стало известно о том, что скончалась российская актриса, которая прославилась благодаря роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк.
Актриса долгих 5 лет болела раком головного мозга и так и не смогла победить болезнь. Пять лет назад она пропала с информационного поля и ни одна ее фотография не просочилась в сеть. Кроме того, охрана строго следила за тем, чтобы актрису не фотографировали в момент прощания с ней, так как семья была категорически против.
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Между тем, Главред решил вспомнить то, как выглядели артисты сериала, который прославил артистку, а также сравнить с тем, как они изменились.
Как сейчас выглядит Денис из "Моей прекрасной няни"
Павел Сердюк, который сыграл роль Дениса Шаталина – российский актер. Он мало где появлялся после роли в "Моей прекрасной няне".
Как сейчас выглядит Ксюша Шаталина из "Моей прекрасной няни"
Ирина Андреева сыграла роль Ксюши Шаталиной. Актриса родилась 22 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге.
Несмотря на то, что после роли в сериале "Моя прекрасная няня" Ирина Андреева получила огромную известность, а ее работа была высоко оценена зрителями и критиками, она не захотела связывать свою судьбу с актерской профессией.
Как сейчас выглядит Маша Шаталина из "Моей прекрасной няни"
Роль Маши Шаталиной в ситкоме "Моя прекрасная няня" сыграла актриса Екатерина Дубакина.
Артистка была самой старшей из детей продюсера Максима Шаталина, которого сыграл Сергей Жигунов.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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