Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

Дети-артисты выросли и некоторые из них не продолжили свой актерский путь.

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Как изменились актеры "Моей прекрасной няни" / Коллаж Главред, фото Вокруг ТВ, 7 дней

Несколько недель назад стало известно о том, что скончалась российская актриса, которая прославилась благодаря роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк.

Актриса долгих 5 лет болела раком головного мозга и так и не смогла победить болезнь. Пять лет назад она пропала с информационного поля и ни одна ее фотография не просочилась в сеть. Кроме того, охрана строго следила за тем, чтобы актрису не фотографировали в момент прощания с ней, так как семья была категорически против.

Между тем, Главред решил вспомнить то, как выглядели артисты сериала, который прославил артистку, а также сравнить с тем, как они изменились.

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Павел Сердюк, который сыграл роль Дениса Шаталина – российский актер. Он мало где появлялся после роли в "Моей прекрасной няне".

Денис Шаталин в сериале "Моя прекрасная няня" / Фото 7 Дней

Павел Сердюк сейчас / Фото Вокруг ТВ

Ирина Андреева сыграла роль Ксюши Шаталиной. Актриса родилась 22 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то, что после роли в сериале "Моя прекрасная няня" Ирина Андреева получила огромную известность, а ее работа была высоко оценена зрителями и критиками, она не захотела связывать свою судьбу с актерской профессией.

Ксюша Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня" / Фото Вокруг ТВ

Ксюша Шаталина сейчас / Фото Instagram/iri.and

Актриса Ирина Андреева сейчас / Фото Стархит

Роль Маши Шаталиной в ситкоме "Моя прекрасная няня" сыграла актриса Екатерина Дубакина.

Артистка была самой старшей из детей продюсера Максима Шаталина, которого сыграл Сергей Жигунов.

Катя Дубакина и Анастасия Заворотнюк / Фото 7 дней

Екатерина Дубакина сыграла роль Маши Каталиной / Фото Вокруг ТВ

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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