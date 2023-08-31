Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

Армия фанаток и признание - Стив Гуттенберг благодаря комедии обрел сумасшедшую популярность.

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Стив Гуттенберг сыграл Кэри Махоуни в четырех фильмах франшизы Полицейская академия / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В марте 1984 года на экраны вышел первый из шести фильмов франшизы "Полицейская академия", который собрал в прокате почти 150 млн. долларов и мгновенно приобрел статус культового.

Криминальная комедия начинается с того, что мэр неназванного города выпускает указ, согласно которому на полицейскую службу может быть принят каждый - независимо от телосложения, возраста, убеждений и пр. Для руководства Полицейской академии наплыв "нестандартных" курсантов стал трагедией, однако противиться решению мера они не стали. У них появился свой план - устроить неподготовленным физически и психологическим курсантам настоящий ад, чтобы те уходили с учебы сами.

Среди таких непутевых учеников оказался Кэри Махоуни - молодой человек с лидерскими качествами и явным пренебрежением к субординации и строгим правилам академии. От него хотели избавиться в первую очередь, но он попал туда на особых условиях: обучение в академии было для него альтернативой тюрьме, уйти сам он не мог, а исключать его не хотели. Из-за этого конфликта молодой курсант Махоуни и его новообретенные друзья весь фильм попадают в различные нелепые ситуации.

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Кэри Махоуни появляется в первых четырех фильмах франшизы - со временем он свыкается со службой полиции, получает звание сержанта и даже становится преподавателем в Полицейской академии.

Обаятельный и остроумный, со слабостью к женщинам и миловидной внешностью Махоуни моментально стал любимчиком зрителей. Его на экране воплотил в жизнь молодой актер Стив Гуттенберг, который после первой "Академии" проснулся настоящей звездой.

Стив Гуттенберг в роли Кэри Махоуни в фильме Полицейская академия / imdb.com

Карьера Стива Гуттенберга сложилась очень успешно: он охотно снимался в других фильмах, где повторял персонажей молодых людей, похожих на Махоуни, однако и в сложных драматических ролях чувствовал себя комфортно. Имеет личную звезду на Голливудской аллее славы. Среди его самых заметных киноработ: "Кокон", "Трое мужчин и младенец, "Трое мужчин и маленькая леди", "Двое: Я и моя тень", "Вероника Марс", и пр.

Всего на счету Гуттенберга 102 работы в различных проектах. Сейчас актеру 65 лет, он продолжает активно сниматься и заниматься режиссурой в собственной производственной компании Mr. Kirby Productions.

Как Стив Гуттенберг выглядит сейчас / instagram.com/steveguttenberg

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