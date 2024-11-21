Как сейчас выглядит и как сложилась жизнь у Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы"

Холли Мари Комбс осталась такой же красоткой, как и раньше.

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Холли Мари Комбс продолжает творческую деятельность / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

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Чем сейчас занимается Холли Мари Комбс

Как звезда стала популярной

Известная американская актриса и телепродюсер Холли Мари Комбс сыграла одну из главных ролей во всемирно известном сериале "Все женщины – ведьмы". Актрисе уже исполнилось 50 лет, и она не прекращает заниматься творчеством.

Главред расскажет, как сложилась жизнь звезды и в каких проектах она снималась.

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Как Холли Мари Комбс стала популярной

Многие знают Комбс по роли Пайпер Галливел в культовом сериале "Все женщины – ведьмы", который стал популярным еще в конце 90-х. Также яркой страницей карьеры звезды стала роль Эллы Монтгомери в телесериале "Милые обманщицы".

Отметим, на пробы для роли Пайпер Холли привела ее подруга Шеннен Доэрти, которая, к сожалению, недавно умерла от онкозаболевания.

Также актриса отметилась в таких проектах: Танец влюбленных", "Нью-Йоркские истории", "Как оберегается мир", "Простые люди", "Колдовство", "Грехи тишины", "Убийство нашей матери", "11 друзей Оушена "Анатомия Грей" и других.

Личная жизнь и семья Холли Мари Комбс

Еще в далеком 1993 году у актрисы начались отношения с актером Брайаном Смитом, пара в том же году обручилась в Лас-Вегасе, но в 1997 они объявили о разводе.

В 2004 году Холли вышла замуж за Дэвида Донора, с которым познакомилась во время сьемок "Все женщины – ведьмы". Звезда родила двух сыновей: Райли Эдварда и Келли Джеймса, а в 2011 году она подала на развод из-за разногласий.

Как сейчас выглядит Пайпер из сериала "Все женщины – ведьмы"

На своих страницах в соцсетях актриса часто публикует разнообразный контент, а также кадры со сьемок. У Комбс почти миллион подписчиков в Instagram.

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Кто такая Холли Мари Комбс? Холли Мари Комбс — американская актриса и продюсер, наиболее известная по ролям Пайпер Холливелл в сериале "Зачарованные" (1998—2006), Кимберли Брок в сериале "Застава фехтовальщиков" (1992—1996) и Эллы Монтгомери в сериале "Милые обманщицы" (2010—2017).

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