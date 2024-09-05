Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в США

Эшли Гамильтон, актер, который когда-то был женат на Шеннен Доэрти, был арестован после того, как, по словам полиции, он угрожал ножом сотруднику отеля.
Правоохранительные органы сообщают TMZ, что Эшли был арестован чуть позже 5 утра 24 августа после инцидента в шикарном отеле в Беверли-Хиллз, когда сотрудник сообщил полицейским, что актер вытащил нож и принял боевую стойку.
Полицейские говорят, что Эшли спал на диване в вестибюле отеля, когда сотрудник разбудил его и сказал, что он не может там спать. Тот стал спорить и ситуация быстро обострилась.
Кто такая Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".
По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.
Полиция сообщает, что Эшли размахивал перочинным ножом, и сотрудник побежал звонить по номеру 911. Когда прибыли полицейские, нам сообщили, что они нашли Эшли, а затем забрали нож в вестибюле.
Правоохранительные органы сообщают, что сотрудник отеля хотел выдвинуть обвинения, поэтому Эшли арестовали за правонарушение, связанное с размахиванием ножом.
Затем офицеры выписали ему повестку и отпустили.
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Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.
Много лет актриса храбро сражалась с болезнью и не делала из нее тайны для фанатов. В последние годы Доэрти судилась с бывшим мужем - фотографом Куртом Исвариенко. Актриса обвиняла его в супружеских изменах и требовала денежных выплат.
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