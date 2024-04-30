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Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагноза

Анна Подгорная
30 апреля 2024, 17:14
Британский монарх с азартом вернулся к своим публичным обязанностям.
Чарльз III
Чарльз III новости - как король Чарльз выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

75-летний король Великобритании Чарльз III вернулся к выполнению своих общественных обязанностей в канун первой годовщины его коронации. До этого монарх около трех месяцев не появлялся на публике в связи с состоянием здоровья - у него обнаружили рак.

Сегодня Чарльз III впервые за долгое время вышел к поданным. Вместе с королевой Камиллой он посетил МакМилланский онкоцентр при Университетской колледже Лондона.

Кадры с этого визита появились на официальной странице британской королевской семьи в Instagram. В комментариях многие отметили, что король, вопреки своему диагнозу, прекрасно выглядит. И, похоже, он и сам рад вернуться к работе.

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"В ознаменование возвращения Его Величества к исполнению государственных обязанностей король и королева провели время с пациентами и их семьями, чтобы узнать о лечении и поддержке, которую они получают. Их Величества также встретились с персоналом и врачами больницы, чтобы узнать об использовании инновационных технологий, в том числе компьютерных томографов, которые помогают обнаружить рак на ранней стадии. Желаем всего самого наилучшего всем, кто продолжает лечение рака, на их пути к выздоровлению", - говорится в сообщении от Букингемского дворца.

Смотрите видео первого публичного выхода короля Чарльза III после его онкодиагноза:

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Чарльз III - последние новости:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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