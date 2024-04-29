Что происходит с Чарльзом III - официальное заявление Букингемского дворца

У монарха дали официальный комментарий про состояние его здоровья.

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Чарльз III сейчас - что известно про болезнь короля Чарльза III / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

В феврале стало известно, что король Чарльз III болен раком. В связи с этим монарх перестал появляться на публике и сложил с себя часть своих обязанностей, которые теперь выполняют королева Камилла и младшие члены британской королевской семьи.

Состояние здоровья Чарльза III официальные источники комментируют редко, из-за чего появилось множество слухов о том, что король чувствует себя не лучшим образом. Тем не менее он явился на закрытую пасхальную службу в окружении семьи в конце марта, и даже пообщался с подданными.

Также недавно Букингемский дворец в официальном блоге британской королевской семьи в Instagram сделал обнадеживающее заявление: уже на этой неделе король Чарльз III вернется к обязанностям, которые предполагают его личное присутствие, а в июне вместе с королевой будет принимать у себя императора и императрицу Японии.

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"Его Величество Король вскоре вернется к публичным обязанностям после периода лечения и восстановления после недавно поставленного ему диагноза. Чтобы отметить это знаменательное событие, во вторник король и королева совместно посетят центр лечения онкологии, где встретятся с медиками и пациентами. Этот визит станет первым в ряду внешних мероприятий, которые Его Величество проведет в ближайшие недели. Кроме того, по просьбе правительства Его Величество примет у себя Их Величеств Императора и Императрицу Японии с государственным визитом в июне", - гласит сообщение.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Чарльз III - последние новости:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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